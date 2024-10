Paola Cabezas a Asamblea: "Si no se destituye a Palencia, prefiero irme a mi casa"

En una jornada tensa, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió, con 89 votos a favor, darle continuidad al proceso del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Las acusaciones en su contra se centran en el presunto incumplimiento de funciones en un contexto marcado por un aumento alarmante de la inseguridad en el país.

RELACIONADAS Estas son la bancadas que respaldaron el juicio político contra Mónica Palencia

Previo a la votación, que requería al menos 70 votos para avanzar, la asambleísta Paola Cabezas ,de la Revolución Ciudadana, hizo una contundente declaración: "Si no se censurara y destituye a la señora Palencia sería sencillamente decirle al país que nosotros no cumplimos. Yo prefiero irme a mi casa".

Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano: Un noviazgo venido a menos Leer más

Durante la sesión, que contó con la presencia de 132 legisladores, los 89 votos a favor de continuar con el juicio político provinieron de las bancadas: Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y del movimiento Construye. Por su parte, 40 asambleístas del oficialismo votaron en contra.

Cabezas aseguró que el juicio no es un tema personal, sino una demanda de los ciudadanos que exigen respuestas por la creciente violencia. "Este no es el juicio político de Paola Cabezas, es el juicio político que demandan los ciudadanos", enfatizó, instando a sus colegas a actuar con responsabilidad y no "dispararse en el pie" al no censurar a Palencia.

En en Pleno, la asambleísta también expresó la urgencia de abordar la crisis de seguridad, afirmando que "no hay lugar seguro en este país". Pidió que la ministra se presente ante la Asamblea y responda por las muertes ocurridas durante su gestión, desafiando así la capacidad de Palencia para liderar el ministerio en medio de una crisis que afecta a la población.

Llegó el momento del #JuicioPolitico a la ministra @Palencia3Monica. Que venga ante el pleno de la @AsambleaEcuador y responda por sus incumplimientos. Este juicio no es mío, es de la gente. Y es una respuesta a la ola de violencia e inseguridad que vivimos todos los días. pic.twitter.com/oU4WdO2iuh — Paola Cabezas Castillo (@PaolaCabezasC) October 17, 2024

La decisión sobre el futuro de Mónica Palencia se tomará en una próxima sesión del Pleno del Legislativo, donde, en cambio, se requerirán 92 votos para su censura y destitución. En caso de que esto ocurra, la hoy funcionara no podrá ocupar cargos públicos durante dos años.

Con la presión social en aumento y un clima político tenso de cara a los comicios generales del 9 de febrero de 2025, la atención se centra ahora en cómo se desarrollarán los próximos días en la Asamblea Nacional y las posibles repercusiones de una decisión que podría cambiar el rumbo de la seguridad en Ecuador.

#ATENCIÓN | La asambleísta por Revolución Ciudadana, Paola Cabezas menciona que este juicio no es político sino ciudadano es una demanda de la gente para que pare esta pandemia que representa la inseguridad. El juicio político que presentamos tenía las firmas de 40 legisladores… pic.twitter.com/rIJmWZUPc1 — Diario Expreso (@Expresoec) October 17, 2024

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ