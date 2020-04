Sonnenholzner: ​"A los proveedores de insumos de salud, este no es momento de hacerse millonarios"

El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, emitió este domingo 29 de marzo un mensaje en cadena nacional en el que reiteró en varias ocasiones su rechazo a la corrupción y a las personas, sin indicar quiénes, que tratan de aprovecharse de la emergencia sanitaria por el coronavirus para obtener beneficios económicos. "Nunca toleraremos la corrupción. Las compras públicas se pueden ver en línea y en tiempo real. Y les digo a los proveedores de insumos de salud que este no es el momento de hacerse millonarios".

"Es hora de unirnos y no de sacar provecho de esta situación", insistió Sonnenholzner, para después cuestionar a las personas que no están respetando el aislamiento social. Se han detenido, cifró, a casi 1.000 personas en Guayas en los últimos días por no cumplir el toque de queda. "Esto no es un juego. Sé que es difícil para muchos quedarse en su casa, pero en estos momentos no hacerlo es un acto criminal", reprochó la autoridad. "Sé que tienen miedo y preocupación por esta situación. Lamento que haya gente tratando de aprovecharse", insistió.

"Las cifras de contagiados son alarmantes y aumentan día a día. El riesgo de contagiarse es más alto", reiteró Sonnenholzner, pero tratando de enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a los ciudadanos. "Por eso, tomamos la decisión de trasladarnos al epicentro de la crisis. No están solos, ecuatorianos", declaró. "Estamos adecuando espacios en coliseos en Daule, Guayaquil y Samborondón para que quienes tengan que hacer aislamiento preventivo puedan hacerlo cerca de sus hogares".

En cuanto a las compras de insumos, volvió a mencionar la cifra de 115 millones de dólares en procesos de contratación que "están preparados" para la emergencia sanitaria. Y a continuación repasó las cifras de equipamiento médico como respiradores, camas de cuidados intensivos, mascarillas, trajes de aislamiento, etc.

Coronavirus en Ecuador: 1.890 casos positivos y 57 fallecidos Leer más

En la mañana, antes de la cadena nacional de Sonnenholzner, el viceministro de Gobernanza del ministerio de Salud, Julio López, actualizó las cifras de afectados por el coronavirus en el país. El número de positivos subió de 1.627 personas a 1.835. Un cifra que no contempla las otras 2.835 personas que aún esperando los resultados y que son considerados casos sospechosos en las estadísticas diarias.

Además, la cifra de fallecidos se elevó a 57, que son nueve más de los reportados el sábado 28 de marzo en el informe de las cinco de la tarde. Esta cifra, no obstante, no incluye con exactitud a aquellas personas que han fallecido en los últimos días en sus viviendas con síntomas similares al coronavirus y que no alcanzaron a hacerse la prueba. En el país, se han tomado hasta ahora 6.884 muestras y hay 2.159 casos descartados.

El viceministro López quiso también matizar durante su reporte de la mañana la aseveración que dio el sábado el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sobre que el COVID-19 permanece suspendido en el aire. “Es algo que no sabíamos hasta ahora”, dijo el titular de la cartera. Lo que ha precisado el viceministro este domingo es que “es en los ambientes hospitalarios, donde el virus podría suspenderse en el aire. Y, de ahí, la necesidad de que el personal sanitario tenga medidas de protección que incluyen los visores faciales”.