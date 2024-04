Sommerfeld: "México y Ecuador fueron afectados, pero nosotros fuimos provocados"

Hay una solución a este impasse diplomático con México, a decir de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld: poner la verdad sobre la mesa. Un espacio en el que Ecuador y México puedan exponer sus argumentos precisando, dijo la funcionaria, que Ecuador recibió una provocación". La ministra de Relaciones Exteriores, en entrevista con Teleamazonas, dijo que es necesario ver toda la película y no solo una foto de todo el hecho. Y la película, según dijo, cuenta una serie de violaciones por parte de México a la Convención de Viena y otros tratados internacionales.

El relato, a decir de Sommerfeld, empieza en diciembre del 2023 cuando México le abre las puertas en calidad de huésped al exvicepresidente Jorge Glas. "En el momento que se abren las puertas para aye una persona, que es de conocimiento público que no era cualquier persona, que tenía libertad condicional, sin persecución política y que tenía que presentarse semanalmente ante los jueces, en el momento que México abre las puertas se cruza al sistema de justicia de Ecuador".

La diferencia entre ser tonto y hacerse el tonto Leer más

A esto se suma lo que la canciller describe como una serie de respuestas negativas por parte de México. "No hubo una respuesta positiva (a los pedidos y entregas de información por parte de Ecuador). Decían que están analizando el caso... No solo hablé con la canciller (de México Alicia) Bárcena sino con la embajadora (Raquel Serur) con quien tuve una buena relación y llamó mucho la atención sus declaraciones, exactamente lo contrario se dijo cuando estaba en el país". Sommerfeld insiste en que por parte de México hubo una serie de violaciones a la Convención de Viena y otros tratados internacionales y que previo a la irrupción en la Embajada de México se analizó las consecuencias. "¿Qué es más grave: eso (ingresar a la embajada) o todos los artículos que permanente y reiterativamente violó la Embajada de México?... hubo interferencia en asuntos internos del Estado. Eso contraviene la Convención de Viena. Es por eso que el Ecuador hace lo que tiene que hacer que es mostrar no solo la foto, si no la política".

La canciller cree que existe una solución y es exponer la verdad de ambas partes. "Esto se soluciona con la verdad. Entendiendo que ambos países fueron afectados, pero Ecuador recibió una provocación. Más grave aún es la intromisión de las declaraciones del presidente de México, cuestionando nuestras elecciones y un luto nacional que aún llevamos", dijo la canciller quien además criticó al expresidente Rafael Correa por "liderar una campaña" de desprestigio en contra de su propio país ante el mundo. "Es muy triste".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!