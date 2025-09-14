Solanda Goyes, vocal de la Judicatura, es investigada por peculado: ¿De qué se trata?

La vocal sostuvo que el proceso iniciado en su contra responde a una retaliación por sus posturas en la Judicatura

La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, es investigada por la Fiscalía General del Estado por un presunto caso de peculado, según informó la propia funcionaria judicial a través de sus redes sociales el 12 de septiembre de 2025.

Aunque no brindó detalles sobre la investigación previa abierta en su contra, la vocal Goyes denunció que este nuevo caso se trata de una "retaliación" a sus actuaciones dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura, específicamente de su presidente, Mario Godoy.

El juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, Christian Quito Carpio, investigado en el denominado caso Fachada, enfrenta un nuevo proceso penal en su contra.



Goyes fue notificada minutos después de polémica sesión de la Judicatura

De acuerdo con Goyes, la notificación de la investigación previa abierta en su contra llegó tan solo 22 minutos después de clausurada una polémica sesión del Pleno de la Judicatura en la que se restituyó a jueces investigados en el caso Fachada y se suspendió a la jueza a cargo del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

A través de sus redes sociales, la vocal de la Judicatura sostuvo que este patrón era una clara "retaliación a mi postura firme e independiente en dos puntos tratados". Aunque sostuvo que el presunto peculado no existe, hizo hincapié en que "demuestra una vez más los alcances de persecución de Mario Godoy".

Las polémicas decisiones del Consejo de la Judicatura

Los dos polémicos puntos referidos por Goyes fueron la restitución de tres jueces de Quito que son investigados en el caso Fachada y la suspensión de la magistrada a cargo del caso que investiga la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En el primer caso, aunque los jueces Cristian Quito Carpio, Jairo García Mosquera y Gabriela Lara fueron suspendido en junio de 2025 por una presunta falta gravísima al presuntamente haber beneficiado a los hijos de Roberto Álvarez , alias Gerente, líder del grupo Comandos de la Frontera, el Pleno de la Judicatura resolvió su restitución en el cargo.

Por otra parte, en el segundo caso, el Pleno de la Judicatura resolvió la suspensión de la jueza del caso Magnicidio FV, María Daniela Ayala, por una petición de control disciplinario por presuntamente haber incurrido en la falta de agredir en una audiencia denunciada por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

