Juez es investigado por liberar a 16 militares detenidos por asociación ilícita

El juez dejó en libertad a los militares, quienes eran indagados por filtrar información de FF.AA. y contrabando

El Consejo de la Judicatura informó que investigará la actuación de un juez que liberó a 16 militares, quienes fueron apresados el pasado miércoles, tras ser procesados por su supuesta participación en el delito de asociación ilícita "vinculada al contrabando de mercancías".

La entidad indicó, la tarde del 5 de septiembre, que el proceso busca "determinar si la actuación del servidor constituye una falta disciplinaria", pues los uniformados fueron capturados luego de operaciones de inteligencia militar.

Los 16 uniformados fueron detenidos junto a cinco civiles el pasado 3 de septiembre, durante varios allanamientos a bases militares y domicilios particulares, en una investigación sobre la filtración de operaciones de las Fuerzas Armadas en la frontera, señaló el Ejército.

A la par del proceso penal, los uniformados sospechosos, además, enfrentan los trámites disciplinarios internos, en los que se establecerán sus responsabilidades administrativas, agrega FF.AA.

Militares detenidos por cuatro delitos

Según dijo el Ministerio del Interior tras la detención, los militares fueron detenidos por los delitos de cohecho, concusión, tráfico de influencias y por almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos en provincias fronterizas.

Las actividades delictivas de este caso habrían causado un perjuicio de 20 millones de dólares al Estado, indicó la entidad estatal

