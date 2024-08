Solanda Goyes: “Esta Judicatura es diferente a la de Purga o Plaga”

Solanda Goyes es doctora en Jurisprudencia por la UCE. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina. Ha sido funcionaria pública en varias instituciones, entre estas en la Dirección de Acceso a los Servicios de Justicia de la Judicatura. Tiene una trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.

Sobre una mesa llena de papeles, ella los apila por temas: impugnaciones, cronología, banco de expertos. Al ser cuestionada sobre la designación de su exasesor, un dirigente de Unidad Popular, en la Dirección de Talento Humano dice que es el mejor profesional para reconstruir la justicia.

P. ¿Cómo avanza el concurso para jueces nacionales?

R. Lo que podemos informar es que tenemos 56 postulantes que han superado la prueba teórica y la fase de méritos, cuya base son los 50 puntos. Estamos viendo cuántos pueden pedir la recalificación.

P. ¿Cómo será la prueba oral, que consiste en la resolución de un caso? ¿Se transmitirá?

R. Por principio de publicidad estamos viendo que se convoque a la ciudadanía, a las veedurías nacionales e internacionales. Es una parte muy importante y necesitamos vigilancia social. Adicionalmente se hará transmisión.

Fechas importantes en torno al concurso de jueces nacionales

P. Lo último sería la impugnación. ¿En qué momento la ciudadanía puede presentar sus objeciones a un postulante?

R. Empezamos el 24 de septiembre y termina el 20 de octubre. Primero abrimos el espacio de recepciones ciudadanas que debe ser presentada sobre probidad, conducta éticamente reprochable de los candidatos y si es que conocen si incumplen un requisito. En esta fase es importante que la ciudadanía se pronuncie sobre alguna inconformidad, porque no les podemos conocer a todos.

P. ¿Quién admitirá las impugnaciones ciudadanas?

R. La admisión es una revisión de requisitos. Se verá que cumplan con lo contenido en el reglamento, luego suben al Pleno. Eso es un trabajo de la Dirección de Talento Humano.

P. Entonces Dirección de Talento Humano puede admitir o no. ¿Ahí está su exasesor, como director encargado?

R. Sí, Vladimir Andocilla.

Qué tanto poder tiene Solanda Goyes en el concurso de jueces

P. ¿Se podría decir que usted es la que tiene más poder en ese concurso?

R. No. Esa manera de mirar las cosas no estoy de acuerdo. No les quito razón, porque ha habido maneras de manejar las instituciones. Pero hay que juzgar a cada quien con lo que es. No voy a admitir ese tipo de insinuaciones. El doctor Andocilla es un profesional, que no va a permitir que alguien le diga que haga tal o cual cosa. Sabe lo que tiene que hacer. Yo he sugerido el nombre porque en las transiciones hay cambios. Tenemos que tener personas que conozcan lo que son los procesos, porque Talento Humano no lleva solo este concurso, lleva el concurso para el banco de elegibles. Por eso también sugerí la salida de la anterior directora de Talento Humano.

P. La Judicatura debe manejar de forma directa unos 10.000 funcionarios. ¿Cree que su exasesor tiene experiencia? ¿Ha estado en cargos similares? Porque, más bien se lo conoce por su militancia en Unidad Popular.

R. Para mí, él es el mejor profesional, por su ética. Nadie le puede señalar que ha sido deshonesto en su vida. ¡Nadie!

P. Hemos escuchado en los casos Metástasis, Purga, Plaga e Independencia Judicial hablar de repartos de las direcciones dentro de la Judicatura. ¿Por qué esta es diferente?

R. Primero esta Judicatura es diferente con lo que se menciona en casos Purga y Plaga. Yo no admito ese tipo de comparaciones. Y tanto no tiene nada que ver, que hemos demostrado que lo que no se hizo en cinco años, se está haciendo en cuatro meses. Esa es la mayor prueba que tiene la ciudadanía. Están tan prejuiciados que todo el mundo sea manchado. Eso es un error que no le aporta a la democracia. Lo que hay que hacer es avanzar en un proceso de reconstrucción judicial.

P. ¿Cuál es su meta personal en esa defensa de la causa de la justicia?

R. Dejar sentadas bases sólidas, de procesos transparentes, que independientemente de los que lleguen encuentren procesos y metas encaminadas en favor de la ciudadanía y que sean muy difíciles de trastocar. Defendemos la transformación judicial.

