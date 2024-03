Sociedad Patriótica: Gutiérrez denuncia que el CNE desacató resolución del TCE

El expresidente, asambleísta y directivo del partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, denunció este 9 de marzo de 2024 que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desacató la resolución contenciosa electoral que momentáneamente dejó sin efecto la suspensión de la organización política por un año.

El 26 de enero de 2024, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió suspender temporalmente a Sociedad Patriótica. Según explicó el órgano electoral, la organización política no ha justificado la utilización de los recursos públicos recibidos.

Hasta Cuando CNE es Instrumento de Persecución de las Mafias, contra los Partidos Honestos?

Persiguen de manera DEMENCIAL a Sociedad Patriótica porque NO claudicamos en la lucha contra la CORRUPCIÓN del CNE responsable de la NARCO POLÍTICA.

Que opinas? apoyas esta lucha? pic.twitter.com/WZslGchX25 — Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) March 9, 2024

Desde 2015, según argumentaron las autoridades electorales, Sociedad Patriótica no ha presentado documentación contable que justifique la creación y la administración de la denominada 'caja transitoria'. En total, más de un millón y medio de dólares recibidos por parte de la organización política no han sido justificados.

Sin embargo, según recordó Gutiérrez a través de un video en su cuenta de X (antes Twitter), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) momentáneamente dejó sin efecto la suspensión del partido. Resolución que no ha cumplido el CNE, denunció el expresidente.

"Persecución de la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) a Sociedad Patriótica es demencial. Desacató la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspendió la ilegal sanción que nos impuso el CNE al negarnos la participación en la consulta popular", sostuvo Gutiérrez en un video.

El pleno del CNE suspendió a Sociedad Patriótica por un año, hasta que presente la información contable. ARCHIVO

Indicó que, al conocer de la decisión del órgano electoral, presentaron un reclamo que fue respondido con una nueva resolución donde se vuelve a negar la participación de Sociedad Patriótica en la consulta popular, pero con motivo de una sentencia judicial que declaró en quiebra a la organización política.

La sentencia, que según Gutiérrez no tiene relación alguna con el derecho de participación del partido, es del 8 de diciembre de 2022. La jueza Carmen Romero, de Quito, dictaminó la insolvencia del partido, señalando que no tiene bienes a su nombre y que, por ende, no puede cubrir las obligaciones que mantiene con una excolaboradora.

Gutiérrez adelantó que se apeló la decisión del CNE ante el Contencioso Electoral. "Por estos malos funcionarios estamos inundados de narcopolítica y narco justicia en el Ecuador", dijo el expresidente y asambleísta.

