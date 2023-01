Al borde de desaparecer. La jueza Carmen Romero Ramírez, de la Unidad Judicial Civil de Quito, declaró la quiebra en firme del Partido Sociedad Patriótica (PSP) el 8 de diciembre de 2022. La resolución se toma luego de que la organización política pierda un litigio que mantenía por sus obligaciones pendientes con Rosa María Rosales Naula.

Según consta en el proceso, el dictamen de la magistrada se fundamenta en el informe de la síndico de quiebra que determinó que "no existen bienes" a nombre del partido y que, por ende, la organización política no puede cubrir la obligación que mantiene con Rosales Naula. Asimismo, se indica que dicho documento "no fue objetado u observado por las partes".

Este Diario ha intentado comunicarse con el expresidente Gutiérrez, quien actualmente funge como el director nacional del Partido Sociedad Patriótica, y su hermano, Gilmar Gutiérrez, quien aparece como representante de la organización política en el proceso, para conocer la falta de recursos en el partido, las acciones a tomar en el litigio y el futuro de la institución.

La jueza también dispuso anotar la insolvencia del partido y publicar su quiebra en la página web institucional del Consejo de la Judicatura; e inscribir la sentencia en el Registro de la Propiedad de Quito. Además, solicitó notificar a la Fiscalía General del Estado para que "realice las respectivas investigaciones para la calificación de la insolvencia" y la quiebra a la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.