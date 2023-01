Cinco son los pasos que usted puede seguir para llegar a los comicios del 5 de febrero con una decisión clara y así ejercer un voto consciente, según expertos. Diario EXPRESO consultó a analistas y estrategas políticos, quienes aportaron con las siguientes pautas para que además de informarse, sea cuidadoso de su corresponsabilidad en la toma de decisiones.

1. Informarse

No es suficiente conocer sus propuestas o planes de trabajo, que ya están colgados en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino saber su hoja de vida, su pasado político y también su grupo de trabajo en la campaña, con quién “va a entrar” en caso de ganar la elección seccional. “No es solo seguirlo en redes sociales, es saber que si tuvo un cargo público anteriormente, ¿que hizo cuando estaba ahí? ¿Ha peleado contra la corrupción, cuáles son los intereses que tiene?”, alertó Daniel Molina, estratega de comunicación política.

2. Factibilidad

Las propuestas lloverán en menos de un mes. Por ello, Molina agregó que una vez identificados los postulantes, hay que comprobar si lo que ofrecen es totalmente factible. “Una cosa es la documentación que se cuelga en el portal del CNE y otra cosa es la que ofrecen en campaña. No hay que dejarse llevar por la emoción y lo que quiero escuchar”.

Mientras que Jorge León, asesor y estratega comunicacional, invita a ir más allá. Insta a revisar los presupuestos y “tirar números” para comprobar si lo que ofrecen es real o lo que comúnmente se denomina ‘vender humo’.

Sin embargo, cuestionó al CNE por no exigir que los documentos subidos al sistema del CNE sean “verdaderos” planes de trabajo. “Ahora en campaña, cuando pedimos los planes de trabajo nos damos cuenta de que hay candidatos que no tienen verdaderos planes, y es el CNE quien debe aprobar o no antes de campaña dichos documentos. Pero lastimosamente, hecha la ley, hecha la trampa. Con más razón el ciudadano debe verificar que lo que ofrecen sí sea de su competencia y real”.

3. La ideología pesa

En total serán elegidas 5.667 autoridades, y cada votante tendrá que optar entre aproximadamente 100 rostros, divididos en varias papeletas. La analista política María Cecilia Alvarado señala que un buen ejercicio es “identificar si tengo definición ideológica” luego de esto escoger a quienes se alinean con el pensamiento político que pueda tener el ciudadano, establecer una lista y fijarse en los detalles de su comportamiento en la campaña. Pero en caso de no tener una postura clara, resalta que es necesario realizar un filtro.

“Hacer un descarte con una lista de por quienes no votaría definitivamente: por deshonestos, por ser malas personas, quizá porque los conozco y sé cómo son sin necesidad de llegar a un cargo público, etc. Luego es importante seguirlos para mirar detalles, más que cualquier discurso: cómo trata a las mujeres, a sus compañeros candidatos a concejales si es alcalde, observar la coherencia en la forma de la campaña y los temas, que a la larga, si es que gana, tiene que tratar y resolver. Es decir, cómo lo va a realizar”, destacó.

4. Tomar conciencia

Para León, es imprescindible que el elector sea sensato con el poder de votación que tiene. “Es necesario que el ciudadano comprenda que es parte de la construcción de la política pública. Hay que romper esa zona de confort en la que aspira a que el candidato construya las propuestas y lo haga bien. Los jóvenes son los que menos se interesan por la política y el voto. La ven como algo sucio y pantanoso, pero si queremos vivir mejor y sanar la política, tenemos que involucrarnos en los procesos de forma responsable, para que después no venga la queja de que no sirve en redes”.

5. Evidencia

Alvarado recuerda que las seccionales son las votaciones que “más cercanas están al pueblo” y que junto al avance de la tecnología la conexión es más directa. Por lo tanto, se habilitan casi de forma natural las vías de comunicación a través de redes sociales con las transmisiones y anuncios en donde vayan a estar.

“Con ello, tengo la oportunidad de interrogarles y también ahí sabré si me contesta, o alguien del equipo al menos la gestiona, y también será un indicador para conocer si es una persona que escucha al pueblo y le gestiona una respuesta”.

Sin embargo, alerta de otro ejercicio para que el ciudadano se empodere al exigir posteriormente rendiciones de cuentas. “Lo que el candidato publica en las redes sociales, aunque muchas veces no sea presentado al CNE, me va servir a mí como evidencia para luego hacer una fiscalización social con fecha, hora y momento o contexto. Esto tiene relación con lo que se pone de manera muy vaga en los planes de trabajo que se presentan al CNE, pero en los discursos de campaña dicen mil cosas que van a implementar, pero después no hacen”.