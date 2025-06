SNAI traslada 150 presos con tuberculosis a centro de salud: ¿Qué atención recibirán?

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó sobre el traslado de 150 personas privadas de libertad con diagnóstico de tuberculosis al Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas N.º 4, como parte del fortalecimiento del Modelo de Salud aplicado en el sistema penitenciario.

Según el comunicado oficial, los internos fueron ubicados en un pabellón de atención prioritaria, acondicionado con insumos médicos y equipado para brindar tratamiento especializado. La atención estará a cargo de profesionales del Ministerio de Salud Pública (MSP), quienes darán seguimiento clínico a los pacientes.

Esta medida busca garantizar el acceso a servicios de salud adecuados dentro de los centros de privación de libertad, así como contener posibles focos de contagio en el sistema penitenciario.

Crisis en las cárceles

De acuerdo al reporte elaborado por el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil José Luis Jiménez, durante la visita a la prisión llevada a cabo el 22 de abril, "se observó excremento de roedores" y el rebose de "aguas servidas (fecales)" en algunas instalaciones.

La inspección, realizada por el magistrado junto a abogados defensores de los derechos humanos, también recogió que en ese momento no había un médico en la prisión, si bien se consignó que desde febrero se está construyendo un policlínico. También reseñó que "no ingresa medicación desde hace tres meses", además de que no existen condiciones ni infraestructura para presos con discapacidad.

La falta de medicamentos ya había sido denunciada por familiares de los presos, que en abril también dijeron que el Gobierno estaba "dejando morir" a sus parientes enfermos con tuberculosis, tras una alerta de aumento de fallecimientos descartada por el Ministerio de Salud.

