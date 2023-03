Un secreto de estado. Así fue catalogada la información que requirió la Fiscalía a la empresa Sinohydro, sobre los pagos y el producto final que habría efectuado a la empresa Recorsa del abogado Conto Patiño por una consultoría.

La respuesta es parte del expediente abierto por la Fiscalía para investigar un presunto delito de cohecho que involucra a 37 personas sospechosas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno y su familia. Figura en el cuerpo 10, en la página 48 y en la foja 923 y 924. A continuación también se adjunta la respuesta legal que consignaron los abogados de la firma que en resumen expusieron: "la respuesta de los abogados en China indican que la solicitud de divulgación de documentos o información solicitada constituyen “violaciones de las leyes y reglamentos de la República Popular China relacionadas a los secretos de estado, secretos comerciales de empresas estatales del gobierno central".

Al menos 10 insistencias envió la Fiscalía a la empresa Sinohydro para que facilite la información.

Sinohydro es una empresa China que construyó el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair tras la adjudicación en 2009 del contrato durante el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho agravado en el caso Sobornos.

La Fiscalía sospecha que Sinohydro habría pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos. La mayoría de ellos habrían ido a cuentas de Recorsa en Panamá de Patiño, según los cargos que presentó la fiscal Diana Salazar el pasado 3 de marzo y que incluyó a exdirectivos de la sucursal de Sinohydro en el país.

Según Patiño, también amigo del expresidente Moreno, esos depósitos procederían de una consultoría sobre el proyecto Coca Codo Sinclair. Lo que no ha adjuntado al proceso es la documentación que podría justificar la relación.

Lo que había solicitado la Fiscalía es la copia certificada del producto final de la consultoría, cuál era el objetivo y las facturas del pago.

En una de las respuestas de Sinohydro sucursal Ecuador remitida en mayo de 2019 Sinohydro le dice a la fiscal que la empresa, sucursal Ecuador, no ha realizado pago alguno a Recorsa S. A. y que quien ha solicitado y ha pagado por los servicios de Recorsa es la casa matriz "no habiéndose producido erogación de las cuentas bancarias de Sinohydro Ecuador". Además reiteró que la información pedida por la Fiscalía no reposa en sus oficinas. Mencionó que tomaron contacto con la casa Matriz y el 16 de mayo recibieron la respuesta que justificaba la imposibilidad de proporcionar lo pedido porque era un secreto de estado y comercial.

Sugería también que si es que se trata de un tema penal el camino que tiene la Fiscalía es a través de asistencia internacional. El organismo lo hizo tres meses después e insistió por casi una decena de oportunidades, pero no hubo respuesta. El caso pasó a instrucción fiscal. Hay 90 días para las diligencias, peritajes y recepción de versiones. Los sospechosos recibieron medidas alternativas. Entre ellas presentación periódica, dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. Las presentaciones, en el caso de quienes se encuentran en Ecuador inician el próximo lunes y quienes están fuera del país la fecha es el 20 de marzo.