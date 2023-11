Por simulacro se suspende la audiencia preparatoria para el exministro Xavier Vera

Por un simulacro de terremoto organizado por el Municipio capitalino se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por presunto cohecho en el caso que involucra al exministro de Energía Xavier Vera Grunauer y otras tres personas que se había instalado en la Corte Nacional de Justicia pasadas las 08:30 de este miércoles 1 de noviembre de 2023.

Todos los edificios aledaños a la Plataforma Financiera, entre ellos los de la Corte Nacional, Complejo Judicial norte, IAEN y otros fueron desalojados.

Por esa razón, la audiencia que se desarrollaba de forma presencial y telemática fue postergada tras la sola intervención de Emiliano Donoso, defensor de Alan Velasco, uno de los coprocesados. (Lea además: "Revocan la prisión de dos procesados por posible cohecho en el caso de Xavier Vera")

En casi una hora de diligencia juez Luis Rivera ya había explicado las reglas de la diligencia en la que en primer término se empezaron a tratar los vicios de procedimiento, procedibilidad y posibles nulidades.

#AHORA | Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se instala la audiencia preparatoria de juicio contra el exministro de Energía, Xavier V., y tres personas más, por su presunta participación en el delito de #cohecho. pic.twitter.com/VoYZmdy9JE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 1, 2023

En la primera parte Donoso solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado por violación al derecho a la defensa. Según él, la Fiscalía siempre "me tuvo como investigado durante nueve meses y nunca me me informó, ni me notificó sobre las diligencias investigativas".

La audiencia se reinstalará el próximo miércoles 8 de noviembre a las 10:00. En ella los defensores de los tres coprocesados argumentarán cada uno sus nulidades y después la Fiscalía se va a pronunciar en una sola intervención sobre las alegaciones de todos. (También puede leer: "El juez Luis Rivera difiere la audiencia en el caso de cohecho del exministro Vera")

Lo siguiente que se espera es el juez conceda réplica a los defensores y con esa réplica se declararía cerrada la primera parte de la audiencia y Rivera deliberará sobre la existencia o no de nulidades.

La Fiscalía investigó la presunta existencia de una estructura que habría solicitado dinero a cambio de entregar puestos públicos en diferentes entidades.

La audiencia de este miércoles se instaló en el mezanine de la Corte y contó con la participación del fiscal subrogante Wilson Toainga, el juez Rivera y otras partes procesales.

