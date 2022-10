Elecciones 2023: Simpatizantes y afiliados a sueldo

La necesidad y la aspiración a un cargo público empujan la camioneta electoral. “Joven, ¿Cómo hago para trabajar así como ustedes en la campaña electoral?”, pregunta una mujer que comercializa utensilios de higiene en una de las veredas del sector Florida Norte, en el noroeste de Guayaquil, a José y Luis, dos simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana, que buscaban dónde colocar una pancarta que traía impresa el rostro de la aspirante a la Prefectura del Guayas, Marcela Aguiñaga.

Los dos jóvenes guardaron silencio ante la pregunta. La comerciante informal insistió sobre el empleo y dijo que ella y su esposo siempre trabajan en eso, pero este año se les olvidó inscribirse. Luis responde, muy corto de palabras: “No sé si se pueda, a mí me contrataron hace dos semanas”. Mientras que José finge no escuchar y se separa del grupo para repartir unas volantes, quizá para evitar la conversación que parecía incómoda, ante la presencia de un equipo periodístico de EXPRESO, que cubrió recorridos de organizaciones políticas.

En cambio, Luis sí contestó varias preguntas que hizo este Diario sobre cuánto ganan por esas tareas. Él dijo que reciben $ 5 por llevar la camiseta del partido y apoyar la “campaña”.

Después de unos minutos, los dos jóvenes, que se mostraron un tanto temerosos, contaron un poco más sueltos que preferían esa paga en vez de estar en sus casas. “Mejor vengo y me hago algo”, comentó José, de 20 años, quien lamentó que desde que fue baleado por no dejarse robar sus pertenencias, se le ha complicado incorporarse a su trabajo como repartidor, porque “no puede hacer fuerza”. Entonces, ante la necesidad del día a día, acudió al aviso que le hizo una vecina de su barrio sobre los recorridos remunerados del movimiento.

Luis, de 18 años, comentó que él siempre ha apoyado a esa organización política, que no lo hace por dinero, aunque reconozca que se le da “para las colas”, dádiva que la Revolución Ciudadana niega o desmiente, pues desde la directiva se aseguró a EXPRESO que las personas que acuden a los recorridos lo hacen por voluntad. “(Es) por amor a la camiseta. No le pagamos nada a nadie”, se dijo.

Para Daniel González, analista político y exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), la práctica de participar en las campañas electorales se desprende del interés, ya sea económico o de un cargo público. “Hay tres tipos de personas que están dentro de las campañas: los familiares de los candidatos -que es un grupo muy reducido-, los que cobran por pegar afiches y los que aspiran a un cargo en el sector público. Esto es una realidad. Al final, en su mayoría, es un apoyo a cambio de favores; es un apóyame ahora, yo te doy mañana el cargo. Este tipo de circunstancias se ve en la mayoría y, me atrevería a decir, en la totalidad de las campañas políticas”, asegura González.

Esa dinámica es recurrente, afirma Gustavo (identidad protegida), uno de los coordinadores de los recorridos que realiza el Partido Social Cristiano (PSC) en Guayaquil. Él dice que nadie se mueve sin un interés de por medio, ya que la realización de recorridos en campaña demanda personal, grupos que conformen una masa: “Se necesita gente y la gente necesita plata”.

“En las campañas todo funciona con dinero, dejemos el romanticismo de que la gente va por ideología. La gente va porque busca algo; ya sea un ingreso económico- porque sabe que tendrá trabajo tres meses- o por una oportunidad de trabajo (más estable). Si va a los recorridos dos veces por semana y se le paga el diario 10 dólares, sabe que tendrá 20 para la comida que no le vienen mal, como también sabe que mañana tiene la esperanza de tocar la puerta del candidato, de llegar a ganar, y pedir un trabajo o favor”, explica Gustavo.

Sobre la posibilidad de pedir ayuda al candidato de llegar a ganar la dignidad, Alfredo Serrano, presidente del PSC, indica a EXPRESO que no es algo que está “explícito, pero se sobreentiende que si alguien trabaja en una campaña, porque eso sucede en todas las campañas, esa persona tiene, al menos, la esperanza de que pueda pedir un favor; de tener la puerta abierta”. Añadió que como partido político se evita el pago de remuneración a quienes participan de las actividades proselitistas. “No lo hemos hecho ni lo hacemos. No se paga a nadie”, asegura.

La suerte de comercialización de estos espacios políticos-electorales, que este Diario registró en esos recorridos, tampoco es desconocida por autoridades electorales. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, reconoce este tipo de prácticas. Él asegura que están conscientes de que las organizaciones políticas tienen gente a sueldo para efecto de lograr su promoción electoral.

“Esto dice mucho de quien recurre a estas prácticas para llegar al poder, porque para las personas, ganarse $ 10 diarios, es muchas veces la oportunidad de comer”, menciona el vocal del organismo electoral, a cargo de las elecciones seccionales de febrero próximo.

Sin recursos para controlar lo irregular

Según Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), no hay financiamiento para fiscalizar este tipo de pagos que al final del día no son justificados como gasto electoral. “No tenemos nosotros recursos para tener gente que haga este tipo de fiscalización. Hay gente que está levantando información sobre las vallas publicitarias, porque estas sí son parte de lo que está prohibido; porque para eso son los recursos de promoción electoral. Pero no tenemos gente para andar detrás de estas concentraciones a la que asisten miles de personas y donde a cada uno le pagan $ 10. No tenemos presupuesto para hacer estos sondeos”.