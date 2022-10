Cifras a conveniencia. A dos meses de que inicie el proselitismo político en las calles del país, las redes sociales de los ciudadanos ya están inundadas de encuestas que ya perfilan a sus favoritos. Según expertos, esta práctica sesga a los votantes, crea falsas expectativas y desprestigia el trabajo de las encuestadoras.

En una revisión hecha por este Diario, se observa que tres encuestas están siendo replicadas por los usuarios de Twitter: la de Market Asesores, Neo Consulta y JMC Creativo. Ninguna de estas empresas está aún acreditada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elaborar pronósticos electorales para las seccionales de 2023.

Registro Hasta el 21 de octubre de 2022 hubo siete personas jurídicas y tres naturales acreditadas para elaborar pronósticos. Se podrán acreditar más hasta el 6 de enero de 2023.

Según las cifras de Market, que fueron obtenidas entre el 8 y 9 de octubre pasado, a través de encuestas directas en hogares de Quito y Guayaquil, la candidata a la reelección a la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, tiene el 47,6 % de la intención de voto. Le sigue la carta de Centro Democrático, Jimmy Jairala, con el 17,4 % de apoyo ciudadano y la apuesta del correísmo, Aquiles Álvarez, con el 11,3 % de adeptos.

Sin embargo, al revisar las otras dos encuestas, las dudas surgen. Para la empresa Neo Consulta, que obtuvo sus datos a través de encuestas en los distritos 1, 2 y 3 de Guayaquil, entre el 9 y 11 de octubre pasado, Viteri tiene menos intención de voto, alcanza el 34 %, y las posiciones de quienes le siguen varían. Por ejemplo, Álvarez sube al segundo lugar con el 25 % de apoyo y Jairala se queda en tercer puesto con el 13 %.

Por su parte, la consultora JMC Studio Creativo, que obtuvo sus resultados a través de la revisión de estadísticas en Google Trends, metadatos y redes sociales, muestra a Viteri con el 63 % de adeptos y trae a colación otros candidatos. Según esta encuesta, la apuesta del Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover), Jonathan Parra, está en segundo lugar con el 55 % de intención de voto, mientras que Jairala desaparece y, en su lugar, ubica en tercer puesto al candidato del movimiento Suma, Pedro Pablo Duart, con el 50 % de apoyo.

Según el experto en temas electorales y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron Castro, esta ‘guerra de encuestas’ es más propensa en las grandes ciudades y las capitales provinciales, ya que “todavía no están en firme todas las candidaturas nacionales y existen recursos por resolver”.

Asimismo, señala que la liberación de encuestas es para la “generación de expectativa de una candidatura y para conocer la dinámica territorial, la fotografía de la aceptación que tiene cierto candidato en determinado lugar y afinar estrategias”. Sin embargo, Ron explica que esta práctica “genera una distorsión en el votante que le crea un sesgo inicial para inclinar o no su voto”. Además, destaca que esa perspectiva inicial inculcada en los ciudadanos “les servirá posteriormente a los candidatos como herramientas de medición”. Incluso, según Ron, si este sesgo no les favorece, pero “ellos (los candidatos) están dispuestos a correr este riesgo a fin de posicionar su nombre”.

La proliferación de encuestas es para la generación de expectativa de una candidatura y para conocer la dinámica territorial, la fotografía de la aceptación de cierto candidato en determinado lugar. Esteban Ron, experto electoral y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK

En ese sentido, recuerda el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que, meses previos a las seccionales de 2019, no figuraba en los primeros lugares de las encuestas y ganó las elecciones. “Se manipularon a efecto de ir generando posibles ganadores y eso le benefició porque se fue dispersando el voto”, continúa e indica que “lamentablemente (las estrategias) se pueden ir distorsionando e inclusive pueden polarizar el voto porque los ciudadanos ven candidatos que no despegan y centran su voto en quienes estén liderando las encuestas”. Otra reacción del electorado ante la proliferación de cifras, según Ron, puede ser el rechazo o nulidad del voto.

Ron también señala que la multiplicidad de encuestas, previo al inicio oficial de la campaña electoral, se encuentra en un espacio “gris” donde no se puede controlar ni sancionar a las empresas que distribuyen esta data. Según el artículo 283 del Código de la Democracia, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con encuestas y pronósticos electorales “serán sancionados con una multa desde 50 salarios básicos hasta 250 salarios básicos”. Además, la normativa también señala que, inclusive, se puede suspender las actividades de estas empresas o personas por seis meses. Sin embargo, Ron destaca que esto solo aplica una vez iniciado el período de campaña electoral.

Asimismo, la Ley Electoral, en su artículo 282, estipula sanciones para los medios de comunicación (inclusive los digitales) que compartan “resultados de encuestas o pronósticos electorales los diez días anteriores al día de los comicios, o se refiera a esos datos”. Según la normativa, la sanción es la suspensión de la publicidad en dicho medio y una multa que va desde los 25 salarios básicos hasta las 255 remuneraciones básicas e inclusive la suspensión del medio de comunicación hasta por seis meses si reincide en la infracción.

Las encuestas están siendo mal utilizadas. Deben servir al candidato, no a la población. Los ciudadanos deben elegir al mejor candidato, no lo que digan las encuestas. Francis Romero, director de Click Report

Por su parte, el director de Click Report, Francis Romero Cordero, indica que “las encuestas están siendo mal utilizadas” y no como herramientas científicas. “Proyectar los resultados de hoy a lo que va a pasar en febrero (de 2023) es completamente erróneo”, indica y señala que “a estas alturas, y en el mejor de los casos, tenemos entre un 30 y 40 % de personas que aún no saben por quién van a votar”. También hace hincapié en que “la encuesta debe servir al candidato, no a la población. Los ciudadanos deben elegir al mejor candidato, no lo que digan las encuestas”. Además, señala que “lastimosamente” no hay control de las “encuestadoras patito” y que la ciudadanía y los medios de comunicación son los llamados a fiscalizar ese tipo de encuestas.

En ese sentido, Romero recuerda que los ciudadanos deben revisar la veracidad de las encuestas. “Hay que considerar el prestigio de la empresa, debe presentarse una ficha técnica y saber quién está financiando la encuesta para que uno tenga claro de dónde provienen los resultados”. Asimismo, hace hincapié en que “esta guerra sucia de encuestas desprestigia a las empresas serias y lo único que genera es que no tome en cuenta nuestros resultados”. Sin embargo, reconoce que “en estos tiempos es difícil conseguir información objetiva en el país” y que las cifras a conveniencia de los candidatos distraen a los ciudadanos de la discusión real: las propuestas que solucionen sus necesidades.

EL 'ENGAÑO' DE LAS ENCUESTAS

Ron y Romero indicaron que, meses antes de que se definan las elecciones de 2019 y 2021, ni Jorge Yunda ni Yaku Pérez aparecían en los primeros lugares de las encuestas. Sin embargo, Yunda fue electo como alcalde de Quito y Pérez luchó en la mesa del Consejo Nacional Electoral el segundo lugar para el balotaje con Guillermo Lasso.

ES ESPACIO GRIS EN PRE CAMPAÑA

Según el artículo 283 de la Ley Electoral, las personas naturales y jurídicas que difundan pronósticos sin estar a acreditados por el CNE, tendrán una sanción desde 50 hasta 250 salarios básicos unificados e incluso ser propenso a una suspensión de seis meses. Sin embargo, esto solo aplica cuando inicie el período de campaña electoral.