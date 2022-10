Es una de las tareas que son parte de los pendientes. El Consejo Nacional Electoral (CNE) sorteó ayer a los 279.244 ciudadanos que conformarán las juntas receptoras del voto (JRV) en los comicios seccionales de febrero de 2023. La mayoría ve esto como una imposición más que como un acto de civismo.

Liseth Carreño, estudiante de Psicopedagogía, ayer ‘cruzaba los dedos’ para que el sistema informático del CNE no vuelva a escoger su nombre. Ha sido parte de las JRV en las seccionales de 2019 y las presidenciales de 2021.

Realmente, creo que todos los que hemos salido sorteados en alguna ocasión hemos acudido por obligación, pero esto si debería ser visto como un deber cívico

Patricia Sarmiento,

​egresada de Psicología

“Espero que den la oportunidad a otras personas en esta ocasión. Es una actividad que demanda tiempo y si uno falla en el conteo de los votos hay que volverlo a hacer varias veces, sin contar que en 2021 estuvimos expuestos a la COVID”, recordó.

De los elegidos, algo más del 80 % corresponde a estudiantes universitarios, el 9 % proviene de empresas privadas, el 4 % de entidades del sector público y los demás son ciudadanos residentes en el sector rural que forman parte de asociaciones y comités comunitarios.

Si sería posible no iría. La última vez incluso no permitieron que me dejaran algo para alimentarme y así pasamos todo el día. Se puede ver bastante desorganización Carlos Castro,

​estudiante de Ciencias de la Salud

El no acudir al llamado del organismo electoral implica recibir una multa. Si el sorteado no toma los cursos de capacitación debe pagar el 10 % del salario básico unificado ($ 42,5), si no conforma la mesa el 15 % ($ 63,75), a lo que se sumaría un 10 % más si no acude a sufragar.

Ese ha sido el factor que ha detenido a Carlos Castro, estudiante de Ciencias de la Salud, que también ha sido llamado a conformar las JRV en las dos últimas votaciones.

En esa época estuvimos expuestos al Covid y eso hizo aún más pesado el trabajo en la Junta. Sin embargo, pagar la multa tampoco es una alternativa, porque es alta Lisbeth Carreño,

​estudiante de Psicopedagogía

“He ido por obligación, más que por fervor cívico. Hay una multa que es fuerte. Para acudir hay que pedir permiso en los trabajos, en las propias instituciones de educación. Si hubiese otra opción, la verdad no acudiría”, dijo el universitario.

En la primera vuelta de las elecciones generales de 2021, en provincias como Pichincha hubo un ausentismo del 26 % en las juntas receptoras. El consejero electoral José Cabrera dijo que la principal razón fue el temor a la COVID, pero que para la segunda vuelta el panorama mejoró y se registró una mayor asistencia.

Si esta vez salí sorteado, me tocará ir en parte como una obligación, pero también pensando que es un deber ciudadano. En algún momento si pensé en pagar la multa Alejandro Guamán,

​estudiante universitario

“Tuvimos reuniones con los rectores de las universidades. Se les solicitó el compromiso para que los jóvenes participen y funcionó. Tendremos que hacer nuevamente estas reuniones, aunque la situación ahora es diferente”, manifestó el funcionario, que reconoció que hay una deuda en la comunicación del CNE para incentivar la participación ciudadana como un acto cívico más que obligatorio.

De todas maneras, el organismo electoral no quiere tomar riesgos, por lo que además de las capacitaciones presenciales, subirán los tutoriales a la página web institucional con el objetivo de que todos los ciudadanos (no solo los sorteados) se preparen por si al llegar a la mesa, esta se encuentra incompleta y les toca asumir el papel de vocal.

He sido cuatro veces parte de las Juntas, una de ellas por falta de integrantes. De lo que he podido conversar con quienes las forman, se podría decir que el 90% va obligado Abigail Ortiz,

​estudiante de posgrado

Alejandro Guamán cumplió hace poco los 18 años e ingresó a la universidad. Nunca ha sido parte de una JRV y espera no serlo en esta ocasión. El tema no es ajeno en su hogar. Incluso, en días pasados habló con su padre para que le ayude pagando la multa en caso de salir sorteado, pero luego de conocer el monto ambos desistieron.

“Si me toca ir, lo haré en parte obligado, pero también entendiendo que es una responsabilidad ciudadana. Hasta ahora no he recibido ninguna notificación”, le comentó Alejandro a EXPRESO.

Se trata de un sorteo que finalmente es una imposición. Preferiría pagar la multa, sin embargo veo que los valores que se manejan son demasiado elevados e inadecuados Shandé Heredia,

​estudiante universitario

Según información proporcionada por el CNE, las notificaciones se empezarán a emitir desde el 27 de octubre hasta el 25 de noviembre. Las capacitaciones serán entre el 8 de noviembre y el 5 de febrero de 2023, el mismo día de los comicios seccionales.

Sin embargo, desde hoy la información de quienes fueron sorteados estará disponible en la web del organismo electoral y, probablemente, desde el fin de semana en la aplicación móvil desarrollada por el CNE. Esos datos se detallarán cuando se busque el lugar de votación.

Shandé Heredia tiene un dilema similar al de Alejandro, aunque por ahora está decidido a pagar la multa en caso de haber salido sorteado por primera vez. Sin embargo, considera que la sanción económica es demasiado alta frente a la compensación que recibe un integrante de las JRV ($ 20). Eso lo pone a pensar.