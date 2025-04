Sigchos: comunidades incomunicadas y pérdidas agrícolas por aluviones

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado severos aluviones en varias comunidades del cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. Quinticusíg, Cochaló, Isinliví, Hierbabuena y otras poblaciones cercanas han quedado incomunicadas, con caminos destruidos, pérdidas en la producción agrícola, ganadera, y severas afectaciones a viviendas e infraestructura.

Aquiles Álvarez tras pedido de prisión preventiva: "No he huido ni huiré" Leer más

En medio del caos y la incertidumbre, habitantes como Olger Pastuña, habitante de Quinticusíg, narró la difícil situación que viven desde la tarde del lunes. “Estamos incomunicados, no tenemos ingresos, las vías están totalmente bloqueadas. Tenemos productos que sacar al mercado y se están perdiendo”, expresó visiblemente afectado.

Quinticusíg es una comunidad reconocida por su producción vitivinícola, particularmente por las empresas El Ultimo Inca y Perla Andina. “No podemos movilizar los productos porque no es un solo derrumbe, son varios. Necesitamos maquinaria urgente para limpiar las vías. Estamos perdiendo todo”, enfatizó Pastuña.

A las pérdidas actuales se suman los estragos dejados por los incendios forestales registrados en septiembre y octubre. “Todavía no nos recuperábamos de lo anterior, cuando perdimos cerca de medio millón de dólares en materia prima para los vinos. Ahora, otra vez la naturaleza nos golpea”, lamentó.

Los pobladores deben pasar por los derrumbes para poder llegar a SIgchos desde Quinticusig. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Atención de las autoridades

Las autoridades provinciales y locales se han movilizado hacia las zonas afectadas. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, visitó la comunidad de Santa Rosa, donde uno de los frentes de maquinaria trabaja para desviar el agua que arrasó con un dique. “Vamos a trasladarnos a Quinticusíg a constatar la tragedia. Me criticaban porque no avanzaba la obra en la vía Quinticusíg-Isinliví, pero el invierno no nos deja trabajar. El muro de cemento que hicimos se fue con el agua. Ya van tres intentos fallidos”, explicó la prefecta, quien además anunció una minga general para limpiar las cunetas de la vía principal Toacaso–Sigchos para el sábado 12 de abril, este es el único acceso que se registra al cantón.

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jorge Luis Baño, director distrital en Cotopaxi, detalló las pérdidas en el sector agropecuario. “Hemos intervenido con vitaminización de animales para fortalecer su sistema inmunológico. Sin embargo, se han registrado muertes de al menos seis bovinos y cuatro ovinos. Hay 20 hectáreas de pasto, tres de zapallo, dos de aguacate y cuatro más de hortalizas afectadas. Estamos registrando a los productores para que accedan a kits de semillas, insumos fitosanitarios y créditos de hasta 3.000 dólares a través del programa Supermujer Rural”, informó.

Todos en minga autoridades y comuneros buscan enfrentar al invierno. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Por su parte Oscar Monje, alcalde de Sigchos, confirmó que el cantón está atravesando una situación “compleja y crítica”. Solo en el día de martes 8 de abril se reportaron más de 26 puntos de deslizamientos en las vías que conectan Sigchos con Chugchilán, Isinliví, Quinticusíg, Las Pampas y otras comunidades. “La población no puede sacar productos como leche, carne y zapallo, ni tampoco los vinos de Quinticusíg que deben entregarse a supermercados. Esto representa una pérdida económica muy seria”, expresó.

El alcalde también reportó daños en patrimonio arquitectónico, como el colapso de la cúpula de la iglesia de Chugchilán. Anunció que, tras la convocatoria del COE Provincial, se ha solicitado maquinaria de manera urgente y se coordinará con otros municipios para realizar trabajos conjuntos.

RELACIONADAS Quito completa su flota de trolebuses eléctricos con la llegada de 14 unidades

El panorama en Sigchos es desolador, pero la voluntad de las comunidades, sumada al esfuerzo institucional, podría ser clave para su recuperación. Las autoridades han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los organismos de cooperación para que se sumen a las acciones de emergencia, antes de que las pérdidas humanas y económicas se profundicen aún más. (GT)

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!