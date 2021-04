Los servidores municipales 'blindan' a Jorge Yunda para evitar su remoción

Enredos y dilataciones que protegen al alcalde de Quito, Jorge Yunda. El vicealcalde de la capital, Santiago Guarderas, denunció hoy, 5 de abril de 2021, que la Secretaría del Municipio y la Procuraduría están retrasando e impidiendo las reuniones del Concejo Metropolitano para que no se trate una posible remoción del titular de la ciudad por los actos de corrupción en los que está involucrado el hijo de Yunda.

Hay una denuncia puntual de un colectivo ciudadano que no puede ser tratada porque no hay autorización. Guarderas cumplió con hacer la convocatoria del Concejo pero la Secretaría no tramitó el pedido y elevó a consulta para que la Procuraduría determine si el vicealcalde puede llamar a una sesión.

Según Guarderas, la consulta es innecesaria porque la ley permite que el vicealcalde haga el llamado.

La remoción de Jorge Yunda no podrá avanzar hasta que exista una reunión del Concejo y se determine los miembros de una mesa que deberá analizar el caso. Ahora mismo, dicha mesa cuenta con tres integrantes y no se puede designar al cuarto.

¿Quién impide que el Concejo de Quito se reúna? Damaris Ortíz es la secretaria encargada del Municipio. Ella fue designada por el alcalde Yunda y va más de un año con el "puesto temporal".

Guarderas dijo que insistirá en la convocatoria y adelantó que ha invitado personalmente a Jorge Yunda a que realice una ausencia temporal o definitiva de la Alcaldía para que las investigaciones por corrupción no traben el trabajo que se debe cumplir en la ciudad.