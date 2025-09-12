Serrano presentó un habeas corpus en Miami; pide cambiar su encarcelamiento

El exministro Serrano demandó a funcionarios de EE.UU. y solicitó que lo dejen en libertad o lo cambien de cárcel

José Serrano está detenido en una cárcel de Miami, Estado Unidos, desde el pasado 7 de agosto de 2025.

El exministro José Serrano presentó una solicitud de habeas corpus en la que demandó a Juan Lopez-Vega, director Interino de la Oficina de Campo, Operaciones de Ejecución y Deportación, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) de Miami, y a Todd Lyons, director Interino de ICE, pues señaló que fue detenido "en violación a la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y el derecho internacional".

El recurso fue presentado el pasado 8 de septiembre, un mes después de que fue detenido. Serrano fue aprehendido el pasado 7 de agosto, por haber excedido el tiempo de permanencia regular en Estados Unidos. Actualmente el exministro de Rafael Correa y expresidente de la Asamblea Nacional fue trasladado al Centro de Procesamiento Krome.

Este 12 de septiembre de 2025 se conoció que en el documento, presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, la defensa de Serrano solicita que se ordene a los demandados "justificar la legalidad de su detención y que se ordene su liberación inmediata de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)".

Liberación o cambio de cárcel, pide Serrano

Además, plantea que otras alternativas solicitadas sean que se lo detenga en calidad de solicitante de asilo "y no como un criminal junto a otros criminales, como ocurre actualmente".

Ante la petición, el juez Marty Fulgueira Elfebein dispuso que tanto Lopez-Vega como Lyons - presenten "un memorando de hechos y fundamentos legales para justificar por qué no debe concederse" la solicitud y adjuntar los documentos que avalen la decisión.

Además, tendrán que notificar quién serán los abogados que asignarán al caso, así como la entrega de las copias de los documentos al peticionario, en este caso el exministro Serrano, ahora procesado como uno de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio.

Finalmente, el juez Fulgueira también señala que si la defensa de Serrano no presenta una contestación a la resolución de los jefes de la ICE, en el plaz de 7 días después de la respuesta, "el Tribunal considerará el asunto listo para resolución y no tomará en cuenta réplicas tardías".

Luego de la entrega de los documentos, el juez tomará una decisión sobre la petición del exministro Serrano. El exfuncionario de confianza de Correa también presentó un pedido de libertad bajo fianza, cuya resolución se conocerá el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se retomará la audiencia por su caso.

