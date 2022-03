Nuevamente hay problemas técnicos con la plataforma virtual para la aplicación de la prueba Transformar, la principal herramienta que determina el ingreso de los estudiantes a las instituciones públicas de educación superior del país; mientras en las redes sociales se multiplican las quejas de los aspirantes.

Este miércoles más de 300 mil personas rendirán el test 'Transformar' Leer más

El proceso de admisión y la aplicación del examen lo organiza la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). En la víspera, la entidad había confirmado que había 327.076 personas inscritas para rendir la prueba, el 96 % de los cuales la rendiría desde sus domicilios y el restante 6% en centros asignados por la entidad.

Precisamente, la mayoría de quejas provienen de aspirantes que intentaban conectarse desde sus casas. "Ahora nada, en blanco, ¿qué examen se supone que rinda así? #transformar #senescyt", escribió en "Twitter la usuaria @PaoAristi2.

"Una vez más Senescyt fracasa. No me sorprende, por el contrario, me hubiera llamado la atención que las cosas hayan salido bien. Debieron hacer simulacros 24/7, pulir procesos. Pero no. No respetan el tiempo de los postulantes", expresó @JudyMena5.

El test Transformar será en línea, pero quienes no tienen internet lo darán en sede Leer más

Los problemas obligaron incluso a suspender un acto con medios que la Senescyt tenía previsto en Quito, en uno de los centros de aplicación. "Les informamos que la cobertura planificada en la ESPE queda suspendida hasta próximo aviso, ya que el equipo técnico de Senescyt se encuentra en el centro de mando solucionando los problemas registrados en la plataforma", informó la entidad.

La prueba consta de 160 preguntas y se realiza rá a través del portal web www.plantransformar.ec. Se deben responder en 90 minutos (una hora y media). Las interrogantes están basadas en aptitudes numéricas, verbal, razonamiento lógico, atención y concentración.

Esste es el segundo proceso que en el actual Gobierno, la Senescyt toma la prueba que determina al menos el 50 % del ingreso o no a la universidad. En el primero, efectuado en agosto pasado, también se reportaron fallas similares antes y durante el día de la aplicación.