Segunda vuelta en Guayaquil: sin incidentes, pero con advertencias por el celular

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales ya se desarrolla en Guayaquil este domingo 13 de abril de 2025. Ciudadanos acuden a las urnas para elegir entre Daniel Noboa, actual presidente, y Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana (RC5).

Aquiles Álvarez ejerce su voto tras espera en electoral de Guayaquil Leer más

EXPRESO recorrió varios recintos del norte de la ciudad y comprobó que los comicios transcurren con normalidad, a pesar de la lluvia que cayó desde las 07:30.

(Lee también: Los perfiles de los candidatos finalistas a la Presidencia)

Sin embargo, el impedimento del uso del teléfono celular dentro del aula generó incomodidades en algunos electores.

“Estaba sufragando, me llegó un mensaje, lo iba a ver y me dijeron que no podía coger el teléfono. Al inicio me molesté, pero luego recordé la nueva norma”, relató sonriente José Luis Cabello, quien votó en la Universidad Ecotec.

Otros ciudadanos, más prevenidos, optaron por guardar sus celulares antes de ingresar. “Para evitar problemas, mejor lo guardo. A mí no me han mandado a tomarle foto al voto”, bromeó Elías Cabrera.

RELACIONADAS Retraso en recinto electoral de Guayaquil por ausencia de vocales y fuerte lluvia

En este sector no se registraron mayores novedades. Las juntas receptoras del voto abrieron desde las 07:00, y el tiempo promedio para sufragar era menor a los 10 minutos.

Multas y sanciones por uso del celular

(No te pierdas: ¿Cuáles son las sanciones por violar la ley electoral en Ecuador?)

Ecuador inaugura la jornada electoral con llamado a la confianza en la democracia Leer más

Daniel Veintimilla, presidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, explicó que sí se puede ingresar con el celular al recinto, pero está prohibido su uso al momento de ejercer el voto.

“La ciudadanía debe saber que usar el celular con la papeleta en mano puede generar sanciones”, advirtió el funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta medida fue oficializada el 13 de enero de 2025 y aplica tanto para los electores como para los miembros de las juntas receptoras del voto, durante el sufragio y el escrutinio.

Las sanciones económicas van desde un salario básico unificado hasta los $33.000, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Mientras tanto, en recintos como la Universidad Laica, autoridades del CNE recordaban constantemente la norma: “Por favor, recuerde que no pueden tomar fotografías a la papeleta. Evite ser multado”, repetían.

“Con el celular, solo hasta la puerta del aula para evitar multas”, expresó Eduarda Domínguez, quien votó a las 08:30.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!