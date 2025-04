Retraso en recinto electoral de Guayaquil por ausencia de vocales y fuerte lluvia

La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Ecuador comenzó con demoras en algunos recintos del país. En el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, ubicado en la ciudadela Sauces 5, al norte de Guayaquil, decenas de votantes esperaron bajo la lluvia por más de 25 minutos para poder ingresar y ejercer su derecho al voto.

Según informó personal de la Policía Nacional, el retraso se debió a la ausencia de algunos vocales de mesa, quienes no llegaron a tiempo, presuntamente debido a las condiciones climáticas adversas.

“Yo debía estar en mi trabajo en La Flor de Bastión a las 08:00, pero ya no llego. Son las 07:15 y aún no abren las puertas”, expresó Eva Alvarado, una de las ciudadanas que se encontraba haciendo fila desde temprano. Como ella, muchas personas reclamaron por la demora, especialmente porque habían madrugado y enfrentado la lluvia con la esperanza de votar rápido.

La tensión creció fuera del recinto cuando los votantes comenzaron a alzar la voz exigiendo la apertura inmediata de las instalaciones. Incluso el alcalde de Guayaquil tuvo que esperar dentro de su vehículo oficial hasta que las puertas fueran habilitadas.

De acuerdo con José Mora, delegado del movimiento Revolución Ciudadana presente en el lugar, el motivo del retraso fue la falta de algunos miembros de mesa. Finalmente, a las 07:25, el recinto abrió sus puertas y el proceso se normalizó paulatinamente.

Jornada clave y expectativas por los resultados

Este incidente ocurre en medio de una jornada electoral decisiva para Ecuador, donde se define al próximo presidente entre Daniel Noboa y Luisa González, en una segunda vuelta altamente polarizada y con una diferencia mínima de votos en la primera vuelta.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ya había anticipado que los resultados oficiales no se proclamarán hasta que se cuente el último voto, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no dejarse llevar por encuestas o estimaciones no oficiales.

La transmisión de datos comenzará a las 18:00, tras el cierre de urnas, y será ininterrumpida hasta procesar el 100% de las actas. El organismo electoral reiteró que solo el CNE está autorizado para emitir resultados oficiales, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y evitar la desinformación en esta jornada histórica.