Votantes de Guayaquil esperan en los exteriores de recintos electorales para sufragar

Antes del amanecer de este domingo 14 de abril, ya se registraba movimiento en los exteriores de varios recintos electorales de Guayaquil.

Migrantes ecuatorianos en España votan con la esperanza de un país sin violencia Leer más

Comerciantes se instalaban en las zonas aledañas a los centros de votación, ofreciendo productos como alimentos, bebidas y paraguas. Mientras tanto, agentes policiales también llegaban para garantizar la seguridad de la jornada.

A las 05:30, en colegios como Juan Montalvo, Simón Bolívar y 28 de Mayo, ubicados en el norte de la ciudad, los vendedores ocupaban las aceras y ofrecían sus productos a los primeros transeúntes. A esa hora, una lluvia moderada caía sobre la urbe porteña.

Desde las 06:00, comenzaron a formarse filas de vehículos, incluidos varios taxis, en las inmediaciones de los recintos. En el colegio 28 de Mayo, por ejemplo, a las 06:30 ya se podía observar a unos 20 votantes haciendo fila en los exteriores. También se encontraban veedores de los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN).

Testimonios de los primeros votantes

María Fernanda Sánchez, una de las primeras ciudadanas en llegar al colegio 28 de Mayo, hacía fila cerca de las 06:45. Comentó que no planeaba quedarse como vocal en caso de que faltara un miembro de la Junta Receptora del Voto (JRV).

“Tengo que ir a trabajar, por eso no me puedo quedar. Si me dicen algo, les diré que no me puedo quedar”, expresó.

José Ricaurte, presidente de mesa en el mismo recinto, llegó minutos tarde a la instalación de la JRV. “Me hice tarde por la lluvia, pero ya estoy aquí. Quiero que esta jornada pase rápido”, afirmó.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO