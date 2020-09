El sector privado califica de 'absurdas' a las decisiones del Municipio de Quito

Los calificativos son todos negativos. Hoy, 11 de septiembre de 2020, 30 gremios empresariales criticaron las medidas anunciadas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para evitar los contagios de coronavirus luego de que termine el estado de excepción mañana. Son normas absurdas y hasta inconstitucionales, aseguraron.

Para los empresarios, el alcalde Yunda no leyó lo que firmó y esa sería la única explicación para que se limite el uso de los vehículos privados y no se puedan abrir negocios como gimnasios. No es una solución sanitaria ni económica, puntualizaron.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, adelantó que sus agremiados no acatarán las medidas de limitación que anunció el gobierno municipal. Él resaltó que solo con un estado de excepción se puede limitar la libertad de asociación y movilidad.

También dijo que la Cámara impondrá una acción de protección en contra de la resolución que el alcalde aprobó el 9 de septiembre.

Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), destacó que el pedido concreto de los empresarios es que se derogue la resolución municipal y se construya una nueva que permita mantener las labores cotidianas.

"Rechazamos la resolución que atenta contra el empleo formal las actividades formales y contra quienes estamos intentando sobrevivir y quienes hemos invertido en protocolos de bioseguridad", resaltó Díaz.

Yunda respondió en una rueda de prensa inmediata. Según el funcionario, las medidas se irán liberando luego de estudios y de revisión del avance del coronavirus en la capital.

Para los empresarios, la propuesta de planes piloto para cada local que quiera abrir sus puertas es solo un mecanismo burocrático que entorpece la reactivación económica.