Por si a las dudas. El secretario de Comunicación de Presidencia, Andrés Seminario, publicó la tarde de este jueves 9 de octubre un breve mensaje en su cuenta de Twitter con el que ratificaba su permanencia en el cargo otorgado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 12 de octubre: "El Presidente aceptó la renuncia de varios secretarios de Estado. En mi caso, reafirmó su voto de confianza y me ratificó como Secretario de Comunicación".

El mensaje de Seminario se da horas después de las renuncias presentadas por varios funcionarios del Estado, y en medio de una crisis de institucionalidad. Una de ellas fue la de Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, quien detalló a más de agradecer al primer mandatario por la oportunidad, expresó que "no es fácil dirigir un país donde los adversarios políticos siempre esperan agazapados para asestar un golpe con herramientas que frecuentemente no son legítimas". El ex socialcristiano, Henry Cucalón, asume el cargo.

Este mismo día, Aparicio Caicedo, uno de los hombres más cercanos al primer mandatario Guillermo Lasso, desistió a la consejería de Gobierno que asumió en agosto de 2022. Según su carta de renuncia dirigida a Lasso, su salida responde a la necesidad de nuevas energías en el país. Todo esto se da tras la pérdida de la Consulta Popular y tras la remontada del correísmo, que ahora ha ganado nueve prefecturas, incluidas la de Quito y Guayaquil.

Y como si fuera un efecto dominó, llegó otro adiós para el mandatario. La más reciente renuncia es la de Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia. Aunque el rumor de su salida se esparció por la mañana, en la tarde de este 9 de febrero de 2023 se concretó. Entregó una carta de una página, en la que resaltó lo que él considera los logros del gobierno, alabó la figura y liderazgo de Lasso y dijo adiós.

En este escenario, el secretario de Comunicación de presidencia, Andrés Seminario, salta a la palestra digital para agradecerle al mandatario "su voto de confianza" y ratificar su cargo. "Gracias, Guillermo Lasso", escribió.