Gobierno prepara vocerías para los ministros que carecen de comunicación

Sin forzar a nadie. La Secretaria de Comunicación, Irene Vélez, explicó sobre la línea de comunicación que se aplicará en el Gabinete de Daniel Noboa. Dijo estar consiente de que hay funcionarios que no son muy a fin a las redes sociales, como también hay otros que sí. No obstante, explicó que cada uno deberá tener su estilo propio, sin dejar de informar el trabajo que se realiza.

"En comunicación política no hay nada que se delata más que algo que se siente falso. Si el día de mañana hay alguien que le cuesta muchísimo estar en redes sociales, ese forcejeo no va a ver", explicó Vélez en una entrevista concedida este 13 de mayo a Teleamazonas.

La secretaria de Comunicación refirió que más allá de la vía que se vaya a utilizar, el Gobierno de Daniel Noboa está enfocado en los puntales de la comunicación de sus ministros, como la eficiencia a la hora de resolver problemas y la cercanía con los ciudadanos.

"Cada uno tiene su estilo, no es cuestión de forzar. Mientras esté claro que hay que resolver las preocupación de los ecuatorianos por los problemas reales, y demuestren cercanía con la gente, bienvenido sea", agregó la secretaria de Comunicación.

Sobre los cuestionamientos que señalan como errada la presencia de los ministros ecuatorianos en redes sociales, Vélez explicó que este es el medio de consumo que utilizan la mayoría de personas, que no se debería rechazar. Sobre aquellos ministros que no tienen la facilidad para comunicar, Vélez agregó que habría la posibilidad de colocar a un vocero que complete esta arista: "tal vez la comunicación no sea su fuerte, pero sí la gestión. Tiene que entrar alguien a compensar. Es trabajo en equipo (...) estoy en la búsqueda de ello", detalló Vélez.

