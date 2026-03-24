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El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de extender el toque de queda a otras provincias.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de extender el toque de queda a otras provincias.Cortesía

¿Se amplía el toque de queda? Reimberg aclara medidas según evolución delictiva

John Reimberg evitó confirmar nuevas medidas, pero aseguró que evaluará su aplicación según la evolución de la criminalidad

Durante una entrevista en el programa Lunes a Lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de extender el toque de queda a otras provincias, aunque aclaró que la decisión final dependerá del presidente y de la evolución de los indicadores de seguridad.

(Te invitamos a leer: Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen)

Consultado sobre si medidas similares a las aplicadas en zonas como El Oro podrían replicarse en territorios como Esmeraldas o Manabí, el funcionario evitó adelantar definiciones concretas. “Es una decisión del presidente”, dijo, aunque dejó abierta la puerta a nuevas restricciones como parte de la estrategia para enfrentar a los grupos criminales.

Reimberg defendió los resultados de las intervenciones recientes y afirmó que varias provincias han registrado una reducción en los niveles de violencia. Según indicó, la criminalidad ha disminuido en un 33% a nivel general, mientras que en Manabí la reducción bordea el 20%. En Esmeraldas, aseguró, las cifras muestran una tendencia similar.

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Reimberg defendió los resultados de las intervenciones recientes y afirmó que varias provincias han registrado una reducción en los niveles de violencia.
Reimberg defendió los resultados de las intervenciones recientes y afirmó que varias provincias han registrado una reducción en los niveles de violencia.Cortesía

El foco en El Oro

El ministro explicó que actualmente el principal esfuerzo operativo se concentra en la provincia de El Oro, donde, según sus datos, los índices de criminalidad han bajado del 82% al 68%. Pese a la mejora, reconoció que el avance es progresivo y que aún se requieren acciones sostenidas en el territorio.

(Te puede interesar: Toque de queda en Ecuador: 897 detenidos y caída de criminales en la primera semana)

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En ese contexto, el toque de queda se mantiene como una de las herramientas disponibles, aunque no la única. Reimberg insistió en que el Gobierno utilizará “todas las medidas necesarias” para contener la violencia, sin descartar nuevas disposiciones si la situación lo amerita.

Sin anuncios inmediatos, pero con advertencias

El titular del Interior también cuestionó la difusión anticipada de decisiones sobre seguridad y aseguró que, en caso de adoptarse nuevos toques de queda, estos serán comunicados con antelación para permitir que la ciudadanía tome precauciones.

“Si vamos a tener un próximo toque de queda, lo vamos a anunciar con el tiempo suficiente”, afirmó. Las declaraciones se producen en medio de un contexto de presión pública por los resultados de las medidas restrictivas y su impacto en la reducción de delitos.

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