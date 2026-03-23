Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

Este viernes 27 de marzo, los hinchas ecuatorianos paralizarán Madrid para alentar a la Tricolor, que enfrentará a Marruecos en su primer partido de la Fecha FIFA. El compromiso se disputará a las 15:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, en un ambiente que promete sentirse como local por la masiva presencia tricolor.

El encuentro forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 y ha generado gran expectativa: las entradas ya están agotadas. En Ecuador, el partido se podrá seguir a través de la señal de El Canal del Fútbol, con una previa que arrancará desde las 14:30.

Más allá del resultado, este duelo ante el combinado africano representa una prueba exigente para medir el nivel del equipo, corregir detalles y consolidar la idea de juego. En Madrid, la comunidad ecuatoriana se hará sentir, convirtiendo el escenario en una verdadera fiesta tricolor.

Enner Valencia irá motivado al Mundial 2026. José Jácome

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Los convocados por Beccacece

Arqueros (4): David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez

Defensas (9): Angelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho

Mediocampistas (15): Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite, Yaimar Medina

Delanteros (6): Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jhon Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Elías Legendre.

Elías Legendre: La nueva joya

La mala noticia para la Tri es la baja de Leonardo Campana. El delantero del New England Revolution sufrió una lesión en los isquiotibiales en la MLS y salió entre lágrimas. Ante esto, Beccacece llamó de urgencia a Elías Legendre, joven de 17 años del Rennes, quien destacó en el Sudamericano Sub-17 2025 y ahora tendrá su primera oportunidad con la absoluta.

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