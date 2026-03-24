Accidente aéreo militar en Colombia deja al menos 66 fallecidos en Putumayo

El siniestro elevó a 66 la cifra de fallecidos, entre miembros de la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y la Policía Nacional

El siniestro de un avión Hércules C-130 en Putumayo elevó a 66 la cifra de fallecidos.

El lunes 23 de marzo un avión de transporte C-130 Hércules, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, cuando cubría la ruta hacia Puerto Asís. La aeronave cayó a tierra apenas kilómetro y medio después del despegue, en una zona selvática cercana a la frontera con Perú y Ecuador.

El aparato transportaba a 128 personas, incluidos once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 115 integrantes del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional. El impacto y posterior incendio provocaron la detonación de parte de la munición que llevaba la tropa, lo que agravó la magnitud del siniestro y dificultó las labores de rescate.

#AEstaHora recibimos en la base aérea de CATAM, en #Bogotá, a nuestros soldados heridos, provenientes de Puerto Leguízamo, #Putumayo, gracias al apoyo de una aeronave de la @FuerzaAereaCol.



Nuestros soldados serán trasladados al @HOMIL y a los dispensarios médicos de sanidad… pic.twitter.com/GTMzSPQVgL — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el incendio posterior al impacto detonó parte de la munición transportada, lo que coincide con los sonidos registrados en videos difundidos en redes sociales.

Balance de víctimas y sobrevivientes

El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barrero, confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 66 personas: seis de la Fuerza Aeroespacial, 58 del Ejército y dos de la Policía Nacional. Además, se reportó que aún se desconoce el paradero de cuatro militares que viajaban en la aeronave.

El proceso de identificación de las víctimas enfrenta complicaciones logísticas debido al estado de los cuerpos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó las identidades de seis tripulantes fallecidos, entre ellos el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla y la mayor Natalia Rojas Velandia.

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En cuanto a los sobrevivientes, 57 militares heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios: ocho al Hospital María Inmaculada de Florencia, 19 al Hospital Militar Central de Bogotá y 30 al Batallón de Sanidad Militar en la capital. Otros 13 permanecen bajo observación en clínicas cercanas al lugar del accidente.

Investigación en curso

La aeronave militar C-130 Hércules cumplía una misión logística en el sur de Colombia, trasladando personal entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Su función era parte de las operaciones habituales de transporte de tropas y suministros en zonas fronterizas y de difícil acceso.

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ras el accidente, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer tanto los aspectos técnicos del avión como las circunstancias específicas del vuelo. Hasta ahora no se ha confirmado si el siniestro estuvo relacionado con fallas mecánicas, condiciones climáticas u otros factores, manteniéndose abiertas todas las hipótesis.

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