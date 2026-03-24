Ecuador apuesta por formar exportadores para conquistar el mercado chino

El acceso al mercado chino ya no suena tan lejano para cientos de productores ecuatorianos. En medio de un contexto donde exportar dejó de ser una opción exclusiva de grandes empresas, pequeños y medianos actores del agro y la pesca empiezan a mirar hacia Asia con más claridad, aunque no sin desafíos.

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Con ese telón de fondo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsa un proceso de capacitación dirigido a unos 400 productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas. El objetivo es concreto: enseñarles cómo dar el salto hacia la exportación, especialmente hacia China, un mercado tan atractivo como exigente, según dio a conocer el Ministerio de Agricultura.

Las jornadas, organizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se desarrollan de forma presencial en provincias como Pichincha, Guayas, Manabí, Imbabura, Napo, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que en el resto del país se imparten de manera virtual. No se trata solo de teoría: el enfoque está en herramientas prácticas para entender cómo funciona el comercio internacional en la vida real.

El interés no es casual. Desde mayo de 2024, Ecuador mantiene un acuerdo comercial con China que abre oportunidades para una amplia gama de productos, especialmente del sector agropecuario y pesquero. Las preferencias arancelarias permiten competir con mejores condiciones frente a otros países, pero el acceso no es automático.

Ahí está el verdadero reto

Exportar implica cumplir estándares estrictos: trazabilidad, registros sanitarios, requisitos fitosanitarios y procesos logísticos que muchas veces resultan desconocidos para productores que históricamente han trabajado para el mercado local. Por eso, las capacitaciones, denominadas “Herramientas Clave para la Exportación Agropecuaria con destino a China”, buscan cerrar esa brecha.

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Con el apoyo de la Cámara de Comercio Shanghái China, los talleres abordan desde tendencias de consumo hasta estrategias de marketing, pasando por requisitos de ingreso y formas de preparación del producto. En otras palabras, traducen un mercado complejo en pasos concretos.

Y es que el tamaño del desafío es proporcional a la oportunidad. China, con más de 1.400 millones de habitantes, mantiene una demanda creciente por alimentos de calidad, productos saludables y bienes provenientes de sistemas sostenibles. En ese escenario, Ecuador tiene cartas fuertes: frutas tropicales, cacao, café, productos pesqueros y alimentos procesados.

Desde el sector productivo, la expectativa es alta, pero también realista. Para muchos, el primer obstáculo no está en producir, sino en entender cómo vender afuera. Saber llenar formularios, cumplir con certificaciones o garantizar la trazabilidad puede marcar la diferencia entre quedarse en el mercado local o cruzar fronteras.

Las cifras reflejan que el camino ya está en marcha, aunque aún en construcción. En 2025, Ecuador exportó a China más de 424.000 toneladas, que generaron cerca de 399 millones de dólares en ingresos FOB, según datos oficiales. Un volumen significativo, pero todavía con margen de crecimiento si más actores logran integrarse.

En ese proceso, la capacitación aparece como un punto de partida. No resuelve por sí sola las barreras estructurales, pero sí abre una puerta: la de entender que exportar no es solo producir más, sino hacerlo bajo reglas distintas.

Y en un mercado tan grande como el chino, entender esas reglas puede ser tan valioso como el producto mismo.

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