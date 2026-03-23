Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Philips Stadion el escenario donde jugará Ecuador ante Países Bajos.
Philips Stadion el escenario donde jugará Ecuador ante Países Bajos.Cortesía

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO: día, hora y dónde ver el partido de la Fecha FIFA

Ecuador enfrenta a Países Bajos en un amistoso de alta exigencia que servirá como termómetro para la Tricolor

Cuatro años después, Ecuador vuelve a medirse con Países Bajos en un amistoso de Fecha FIFA que promete intensidad y alto nivel. El compromiso se jugará el martes 31 de marzo, desde las 13:45 (hora de Ecuador), y podrá verse en el país a través de El Canal del Fútbol.

RELACIONADAS

No será un duelo cualquiera. La selección neerlandesa, conocida como la “Naranja Mecánica”, llega respaldada por su posición en el top 10 del ranking FIFA (actualmente séptima), lo que eleva la exigencia para una Tri que busca consolidar su idea de juego.

Diseno-sin-titulo-2025-06-03T214632.067-1024x683
El extremo Gonzalo Plata fue convocado a la Tri para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos.cortesia

La última vez empataron en Qatar

Mushuc Runa

Mushuc Runa corta la racha de Emelec

Leer más

El antecedente más cercano entre ambos remite al 25 de noviembre de 2022, en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Aquel día, Ecuador rescató un empate 1-1: Cody Gakpo abrió el marcador a los 6 minutos, mientras que Enner Valencia igualó a los 49, en un partido que dejó buenas sensaciones para la Tricolor.

RELACIONADAS

En el historial de amistosos también hay antecedentes: en 2006 ganó Países Bajos 1-0, y en 2014 firmaron un empate 1-1. Ahora, el escenario será el Philips Stadion, en Eindhoven, con capacidad para 35.000 espectadores.

El técnico Sebastián Beccacece espera contar con su plantel completo para este reto, considerado uno de los más exigentes de la Fecha FIFA, y que servirá como una verdadera prueba de carácter para Ecuador ante una potencia europea.

Los convocados por Beccacece

Arqueros (4): David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez

Defensas (9): Angelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho

Mediocampistas (15): Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite, Yaimar Medina

Delanteros (6): Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jhon Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Elías Legendre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cancelación de UP y Construye: CNE lleva tres intentos sin lograr aprobación

  2. Municipio de Guayaquil: Evelyn Cárdenas asume Segura EP tras salida de Cornejo

  3. Entre la electrónica y el hiphop: Kabuto The Kid lanzó ‘2777’, su nuevo disco

  4. Concejal de Vinces: operación contra venta de medicamentos oncológicos ilegales

  5. 17 detenidos en operativo Apolo 13 en Quito: armas, drogas y autos robados

LO MÁS VISTO

  1. Esposa de Aquiles Álvarez denuncia: "No sé por qué están siendo tan crueles con él"

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 22 de marzo

  3. Aquiles Álvarez muestra firmeza en medio de su tormenta judicial

  4. Siguen los cortes de luz en Guayaquil: "Tenemos 40 horas sin energía y no aguantamos"

  5. Negro Willy habría apoyado campaña de Noboa: "Movimos todo para que la gente votara"

Te recomendamos