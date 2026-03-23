Ecuador vs Países Bajos EN VIVO: día, hora y dónde ver el partido de la Fecha FIFA

Ecuador enfrenta a Países Bajos en un amistoso de alta exigencia que servirá como termómetro para la Tricolor

Cuatro años después, Ecuador vuelve a medirse con Países Bajos en un amistoso de Fecha FIFA que promete intensidad y alto nivel. El compromiso se jugará el martes 31 de marzo, desde las 13:45 (hora de Ecuador), y podrá verse en el país a través de El Canal del Fútbol.

No será un duelo cualquiera. La selección neerlandesa, conocida como la “Naranja Mecánica”, llega respaldada por su posición en el top 10 del ranking FIFA (actualmente séptima), lo que eleva la exigencia para una Tri que busca consolidar su idea de juego.

El extremo Gonzalo Plata fue convocado a la Tri para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos. cortesia

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El antecedente más cercano entre ambos remite al 25 de noviembre de 2022, en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Aquel día, Ecuador rescató un empate 1-1: Cody Gakpo abrió el marcador a los 6 minutos, mientras que Enner Valencia igualó a los 49, en un partido que dejó buenas sensaciones para la Tricolor.

En el historial de amistosos también hay antecedentes: en 2006 ganó Países Bajos 1-0, y en 2014 firmaron un empate 1-1. Ahora, el escenario será el Philips Stadion, en Eindhoven, con capacidad para 35.000 espectadores.

El técnico Sebastián Beccacece espera contar con su plantel completo para este reto, considerado uno de los más exigentes de la Fecha FIFA, y que servirá como una verdadera prueba de carácter para Ecuador ante una potencia europea.

Los convocados por Beccacece

Arqueros (4): David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez

Defensas (9): Angelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho

Mediocampistas (15): Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite, Yaimar Medina

Delanteros (6): Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jhon Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Elías Legendre.

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