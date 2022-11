Saquicela insiste en validar a los consejeros suplentes

El presidente de la Asamblea Nacional, Iván Saquicela, dijo que desconocerá la medida cautelar de un juez de La Concordia y hará justamente lo que le impide: posesionar a los cuatro suplentes de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) que fueron destituidos por una mayoría del Legislativo.

La medida cautelar es parte de un pedido de acción de protección que presentó Hernán Ulloa, presidente del CPCCS. La resolución permitió que él y los consejeros destituidos vuelvan al organismo.

Los cuatro consejeros censurados por la Asamblea volvieron al Consejo de Participación Ciudadana Leer más

Ante esto, el presidente Saquicela reiteró que este jueves 24 de noviembre tomarán posesión los reemplazos.

“Rechazamos como Asamblea Nacional (Parlamento) el intento de injerencia de la Función Judicial en el primer poder del Estado”, dijo Saquicela en una rueda de prensa.

El pasado sábado, y tras nueve horas de sesión, el pleno del Legislativo censuró y destituyó a Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, “por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de contralor y por la falta de transparencia en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial”.

Saquicela dijo que la medida cautelar a favor de los vocales es “inválida jurídicamente hablando”. Sostuvo que Ulloa presentó siete acciones constitucionales en Rumiñahui, Portoviejo, Quito y otras ciudades. “Algunas no fueron calificadas” y por lo tanto se estaría violando el orden jurídico.

“La medida cautelar se da antes del hecho, no cuando el hecho ya está dado”, señaló Saquicela. Por lo tanto, “nosotros no podemos acatar como Función Legislativa algo que es inejecutable. La Función Judicial no puede entrometerse”. Y defendió que el enjuiciamiento político se dio dentro del marco legal.

Saquicela ofreció su rueda de prensa acompañado de los representantes de los partidos que respaldan la destitución de la mayoría del CPCCS.

Entre estos se encontraban Marcela Holguín, de UNES; Esteban Torres, del Partido Social Cristiano; Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática; además de Darwin Pereira, de Pachakutik.

Según los legisladores del partido de Gobierno, estos partidos buscan tomar el control del CPCCS para, desde allí, nombrar a los nuevos titulares en la Contraloría, Fiscalía General y Consejo de la Judicatura.

Para limitar el poder del Consejo de Participación, el Gobierno impulsa una consulta popular. El objetivo es eliminar la potestad de escoger a las autoridades que podrían dejar sin efecto sentencias en casos de corrupción como Odebrecht, Sobornos y otros.