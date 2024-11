Santiago Muñoz: "La RAE se fija en todas las formas de hablar"

En la reunión privada, los integrantes de las veintitrés academias presentarán el resultado de su trabajo de los últimos cuatro años desde el XVI Congreso celebrado en Sevilla (España) en 2019, y a adelantar su plan de actuación para el próximo cuatrienio. Entre las nuevas publicaciones está el ‘Diccionario de Ecuatorianismos’ y una guía panhispánica de lenguaje claro y accesible.

- La academia llegó a Quito, ¿hay alguna razón especial?

En este caso particular, las Academias de la Lengua celebrarán cada cuatro años un congreso y vamos eligiendo lugares significativos de la geografía hispanoamericana. Hemos hecho congresos en otros lugares y en Quito no, así que le tocaba. Además, a finales de este año, la Academia Ecuatoriana de la Lengua cumple 150 años de antigüedad, por lo que era particularmente aconsejable venir aquí.

- Dentro de las propuesta mencionan una guía panhispánica, ¿qué persigue?

El congreso es una puesta en común de los trabajos que todas las academias de la lengua están desarrollando de manera cooperativa. Esta guía está de moda porque aborda el lenguaje claro, que trata de expresar cuáles son los criterios que deben seguir las autoridades de todo orden, los gobiernos, los parlamentos, los jueces y las empresas que prestan servicios públicos, para que los ciudadanos entiendan bien su mensaje. Esto es importante porque conjuga, por un lado, la transparencia y la aplicabilidad de la gestión pública, y por otro, el derecho de los ciudadanos a entender lo que se les dice y poder cumplirlo.

El congreso es una puesta en común de los trabajos que todas las academias de la lengua Cortesía

- Es decir, ¿se convirtió en un malestar para el hispanohablante?

Históricamente se conoce una acusación continua que viene desde la antigüedad, en los siglos XV y XVI. La verdad es que es una acusación muy injusta porque no se trata de eliminar el lenguaje técnico (...) las soluciones no son viejas, ni la preocupación tan seria y generalizada. Este fenómeno no solo ocurre en el área hispanohablante, sino que es universal y también se da en el mundo anglófono.

- En ese sentido, ¿cuál sería la relación entre el lenguaje claro y la accesibilidad comunicativa?

Una de las primeras obligaciones que tiene usted como periodista es enviar mensajes lo más claros posible, por lo tanto, afecta mucho a los medios de comunicación, que no escapan de este programa. Insisto en que no se trata de evitar el lenguaje técnico, porque es imprescindible para expresarse y no tiene muchas alternativas. Se trata de las comunicaciones que afectan a los derechos de los ciudadanos o que les permiten disfrutar mejor de los servicios públicos.

- Hay nuevas variantes de diccionarios, ¿cuántas y cuáles son las nuevas modificaciones?

El diccionario general se sigue trabajando y se tiene previsto culminar en 2026, pero en el congreso estamos presentando otras variantes de diccionarios también muy útiles y muy utilizados por la gente, como el diccionario panhispánico de dudas que hemos terminado y se presenta en su edición impresa en Quito, y un diccionario panhispánico del lenguaje jurídico, entre otras obras de importancia lingüística como la gramática del español u otras obras que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial de la que estamos trabajando.

Ahora no solo vivimos en comunidades físicas, sino también en comunidades virtuales y comunicativas Santiago Muñoz Director de la RAE

- Para elaborarlo, ¿la RAE se limita a recoger el habla de la gente o fija doctrinas?

La RAE no inventa. Algunas veces, al crear las normas, añade un poco de técnica lingüística, pero partimos del principio de que no inventamos el lenguaje, sino que recogemos la forma de hablar de los ciudadanos, y a partir de ahí se construyen las obras y normas principales con las que trabaja la institución.

- Es decir, ¿se utilizó la misma mecánica para construir el diccionario de ecuatorianismos?

En efecto, no existe una lengua única porque hay varias formas de hablar español en diferentes países. No es lo mismo el español de Burgos, España, que el español de Quito. Nuestro trabajo consiste en mantener y aumentar las diferencias porque nos enriquecen, sin pretender aplastarlas ni sustituirlas.

- ¿Qué términos podríamos encontrar?

Hemos tomado en cuenta algunas expresiones mestizas de las lenguas originarias que provienen de la influencia del quichua. Son giros que hemos empleado no solo en España, sino también en Chile, Argentina y México. Esto no nos parece malo, sino bueno y enriquecedor.

- ¿La RAE se fijó en el habla de los jóvenes?

Sí, claro. La academia se fija en todas las formas de hablar. Esto significa que el diccionario está lleno de todas las variantes que hablan todos los jóvenes, no solo un grupo específico. Es decir, no encontrará algunos giros que ha escuchado en su barrio, pero sí aquellos que se han universalizado.

La guía brinda criterios que deben seguir autoridades para que los ciudadanos entiendan bien sus mensajes

Santiago Muñoz Director de la RAE

- Ahora se fusiona la IA con la lengua española, ¿cuáles son los retos y oportunidades?

Uno de los retos es la universalización y comunicación entre los jóvenes y muchas personas que, gracias a las redes, tienen la posibilidad de hablar y formar una relación más estrecha con alguien que vive en Singapur que con otro que vive a cuatro cuadras de su casa. Ahora no solo vivimos en comunidades físicas, sino también en comunidades virtuales, que tienen afinidades, comunicación continua e intercambio de formas de hablar.

