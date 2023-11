Las nuevas palabras que entran al diccionario de la RAE: perreo, kriptonita y más

La Real Academia Española (RAE) ha incorporado más de 4.381 novedades en su actualización de 2023 del Diccionario de la lengua española. Nuevos términos, nuevas acepciones de entradas y distintas consideraciones de artículos y supresiones.

Por primera vez, hubo la inclusión de consulta de sinónimos y antónimos de diferentes términos en su versión electrónica. Pero lo más llamativo de la actualización 23.7 son los nuevos artículos, es decir, palabras y formas complejas, y los nuevos significados, modificadas de términos ya aceptadas anteriormente. Entre estos, se incluyen definiciones para Perreo, Alien y Sinhogarismo.

La RAE ha presentado la actualización 23.7 del «DLE», que incorpora 4381 novedades: nuevos términos, nuevas acepciones, enmiendas a artículos y supresiones. La principal novedad es la posibilidad de consultar sinónimos y antónimos: https://t.co/4ZyolUM7uf. pic.twitter.com/1Bsx2lIdaA — RAE (@RAEinforma) November 29, 2023

Entre las nuevas definiciones, las aplicadas para Ecuador se encuentra:

Previsión Social. f. Organización de carácter estatal o privado que se ocupa de atender determinadas necesidades económicas y sanitarias de los ciudadanos y está sometida a supervisión oficial.

Se añaden extranjerismos, principalmente del inglés. Relacionados a la informática, se encuentra:

Big data. 1. macrodatos. ‖ 2. inteligencia de datos.

Cookie. f. Pequeño archivo de texto enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, cuyas actividades y preferencias captura.

Banner. m. Mensaje publicitario situado en un espacio concreto de una página web y formado por imágenes fijas o en movimiento.

Otros extranjerismos incluyen:

Aquaplaning. m. Deslizamiento incontrolado de un automóvil sobre una delgada capa de agua, la cual impide el adecuado contacto de los neumáticos con la calzada.

Bracket. m. 1. Pequeña pieza metálica, cerámica o de otro material que, adherida a un diente y unida a las demás por un arco de alambre, forma parte de determinados aparatos de ortodoncia. Se me ha despegado un bracket. || pl. 2. Aparato de ortodoncia formado por brackets.

Bulldog. Perro de complexión fuerte, tamaño mediano, cabeza grande, patas cortas y curvadas, pliegues en la piel de la frente y el lomo, y pelo corto y de color generalmente leonado.

Au pair. adj. Dicho de una persona: Que trabaja en un país extranjero, al cuidado de niños o en labores domésticas, a cambio del alojamiento y la manutención.

En el medioambiente y ecología se suman las entradas:

Biocapacidad. f. Ecol. Capacidad que tiene la naturaleza para producir recursos

renovables, que se toma como indicador de sostenibilidad.

Descarbonizar. 1. Reducir las emisiones de carbono, especialmente las que se producen en forma de dióxido de carbono. ‖ 2. Mec. Limpiar la carbonilla generada en la combustión de un motor.

Corredor ecológico. m. Ecol. Vía que facilita la conexión entre espacios naturales con el fin de conservar hábitats y especies.

Huella de carbono. f. Ecol. Medida de la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por las diversas actividades realizadas por un individuo, una comunidad o una organización.

Huella ecológica. f. Ecol. Indicador de sostenibilidad ambiental que mide el consumo de los recursos naturales con respecto a su capacidad de regenerarse.

Huella hídrica. f. Ecol. Indicador ambiental que mide el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios.

En el ámbito de la sexualidad se encuentran definiciones para:

No binario. adj. 1. Dicho de una persona: Que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. ‖ 2. Perteneciente o relativo a las personas no binarias.

Disforia de género. f. Psiquiatr. Angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género.

En el campo de salud se ve palabras como:

Cardiocirculatorio. adj. Med. cardiovascular

Hormonación. . f. Acción y efecto de hormonar.

Implantología. f. Med. Técnica del implante con fines médicos o estéticos.

Presoterapia. f. Med. Tratamiento para mejorar el drenaje linfático, que consiste en la aplicación de aire a presión sobre una zona del cuerpo.

Se incluyeron palabras originales de la cultura popular, referentes al cine, cómics y ciencia-ficción.

Alien. adj. alienígena.

Criptonita. (Tb. kriptonita). f. 1. En los cómics, películas, etc., del superhéroe Supermán, sustancia que debilita al protagonista y anula sus poderes. ‖ 2. Persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien.

Supervillano. y f. Personaje de ficción muy malvado, antagonista del superhéroe.

Microfonista. m. y f. Cinem., Teatro y TV. Persona responsable del control y posición de los micrófonos durante una filmación cinematográfica, una emisión televisiva o una función teatral.

Macguffin. m. Cinem. y Teatro. Motivo argumental que hace avanzar la trama,

aunque no tenga gran relevancia en sí mismo.

Oscarizar. tr. Premiar con un Óscar.

Otros términos interesantes incluye:

Perreo. m. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos.

Chundachunda. (Tb. chunda-chunda). m. Esp. Música fuerte y machacona.

Machirulo adj. despect. coloq. Dicho de una persona, especialmente de un hombre: Que exhibe una actitud machista.

Sinhogarismo. m. Circunstancia de la persona que carece de hogar donde vivir y, generalmente, de cualquier medio de vida.

Tecnociencia. f. Conjunto de conocimientos y prácticas surgidos de la interacción entre técnica y ciencia.

Videoarbitraje. Dep. Sistema de video empleado como ayuda al árbitro, que permite volver a ver una jugada que acaba de ocurrir.

VAR. m. Dep. videoarbitraje

Masa Madre. f. masa fermentada de manera espontánea que se emplea en la elaboración del pan y productos de repostería para la fermentación de otras masas.

Fila cero. f. 1. En un espectáculo o un evento, zona de asientos preferentes, frecuentemente próxima al escenario, para personalidades y público destacado. ‖ 2. Esp. En una gala benéfica o evento solidario, sistema de donativos habilitado para personas que no van a asistir a dicho acto.

Línea roja. f. Límite teórico que no se debe o no resulta admisible sobrepasar.

Pobreza energética. f. Situación de dificultad económica en que se encuentra un hogar, que puede traer consigo la falta de acceso al suministro energético.

Hay nuevos significados de términos ya existentes. El término "porsiacaso", que anteriormente solo se definía como propio de Argentina y Venezuela para denominar un tipo de alforja, pero ahora también significa: "Cualquier cosa que se tiene o se lleva en previsión de necesitarla". El término tóxico ya no significa solamente un tipo de sustancia, sino también: "Que tiene una influencia nociva o perniciosa sobre alguien".

