La RAE aclara si has escrito "jajaja" mal todo este tiempo: revísalo aquí

¿Te has preguntado alguna vez si estás escribiendo la risa correctamente? Según la Real Academia Española (RAE), en español, la risa se representa convencionalmente con la interjección "ja", siempre escrita con la letra jota, no con "ha" como en inglés o francés. En español, la letra "h" no representa ningún sonido, por lo que su uso en la risa escrita se considera incorrecto.

Las variaciones de la risa

La interjección "ja" suele repetirse al menos tres veces para expresar una risa común ("ja, ja, ja").

("ja, ja, ja"). Si solo aparece una o dos veces, puede interpretarse como burla, ironía o incredulidad: "Ja, ja. No te lo crees ni tú."

"Ja", en español se utilizan variaciones como "je", "ji", "jo" y "ju", que pueden reflejar distintos matices de la risa, desde la ironía hasta una risa malvada o sarcástica. Estas variantes se emplean para darle diferentes tonos a la risa en los diálogos.

¿"Jajaja" o "Ja, ja, ja"? Así se escribe la risa

En los textos formales, la RAE sugiere escribir la risa separando cada "ja" con comas para marcar la pausa prosódica: "¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido!". Esto es distinto a la escritura en redes sociales, donde es común ver la risa unida en "jajaja".

Cuando se usa como sustantivo, la forma debe llevar tilde: "Su jajajá resonó en toda la sala." Además, es posible pluralizar el sustantivo en "jajajás" para describir múltiples risas.

Así que, si escribes la risa en "ja, ja, ja", lo estás haciendo bien según la RAE.

#RAEconsultas En español, la onomatopeya de la risa se escribe con «j» y separando cada uno de los elementos con coma: «Ja, ja, ja». Otra cosa es el sustantivo «jajajá», lexicalización de esta onomatopeya: «... dijo Larry entre eufóricos jajajás» (Eliseo Alberto). — RAE (@RAEinforma) November 11, 2024

