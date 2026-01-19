Salud responde a video sobre condiciones de espera en el Hospital Guasmo Sur

El Hospital recibe un alto flujo de pacientes y según el comunicado, puede generar momentos de alta demanda en los servicios

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió este 18 de enero de 2026 un pronunciamiento luego de que un video difundido en redes sociales mostrara supuestas deficiencias en las condiciones de espera dentro de una de las áreas del Hospital General Guasmo Sur, en Guayaquil.

En el comunicado, la institución confirmó que se ha dispuesto la revisión del caso y el inicio de acciones correspondientes, bajo los procedimientos establecidos en la ley laboral vigente. El MSP señaló que estas medidas buscan garantizar un proceso “transparente y responsable” respecto a los funcionarios que pudieran estar involucrados en el hecho.

La cartera de Estado también reconoció la importancia de que los pacientes reciban atención en condiciones adecuadas, indicando que la comodidad y el bienestar de los usuarios son esenciales dentro del servicio público de salud.

El Hospital Guasmo Sur recibe frecuentemente un alto flujo de pacientes, tanto de la ciudad como de sectores cercanos, lo que —según el comunicado— puede generar momentos de alta demanda en los servicios.

Funcionarios del hospital señalan que solo hay arreglos cosméticos en el hospital. GERARDO MENOSCAL/EXPRESO

Otros problemas denunciados

En el video viral se observa a varias personas esperando su turno para ser atendidas, mientras reclaman que el médico no las “hace pasar” y mantiene la puerta cerrada. Una de las usuarias también denuncia que existen adultos mayores esperando por una cama “cuando en el piso de arriba hay camas desocupadas”, según afirma en la grabación.

Existen otros perjuicios reportados en otros sitios médicos como por ejemplo: en los hospitales centinela. Las denuncias señalan que actualmente enfrentan escasez de medicamentos, déficit de personal, falta de capacitación continua y limitaciones tanto en laboratorios como en equipos médicos.

