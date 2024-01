Salazar sobre violencia en Ecuador: "Sí me he quebrado, pero tenemos que seguir"

La fiscal dijo que Ecuador no es un Estado fallido y que tiene recuperación.

"Soy humana", reiteró la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la entrevista concedida a la cadena NTN24 sobre sus sentimientos respecto a la crisis de violencia de Ecuador. Indicó que no puede "darse el lujo" de tener una actitud de derrota ante el crimen organizado.

Como ciudadana y mujer, la fiscal dijo sentir tristeza e indignación "porque muchas personas están perdiendo la vida". En el caso del asesinato del fiscal César Suárez, sucedido el 17 de enero de 2024, incluso dijo que se pudo haber evitado

La Policía continúa con las investigaciones por el asesinato del fiscal César Suárez. El jefe policial de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), informó los datos que hasta ahora han recabado respecto al crimen.



Pese a que reconoce que hechos como el asesinato del fiscal Suárez le afectan, señaló que "no me puedo dar el lujo de salir ante la ciudadanía y decir 'nos ha vencido el crimen' porque (los grupos delincuenciales) eso es lo que buscan".

Salazar incluso sostuvo que "sí me he quebrado" por la situación de violencia que azota a Ecuador, pero que "públicamente no lo puedo hacer (...). Tengo que transmitir esa fuerza a los compañeros para que podamos seguir adelante".

Sobre su seguridad y de los agentes fiscales, indicó que "a nadie (de los agentes fiscales) le gusta sentirse protegidos con 20 o 30 personas a su alrededor porque, como a veces digo, es un arresto domiciliario que estamos viviendo". Sin embargo, tras el recrudecimiento de la violencia y el asesinato del fiscal Suárez, dijo que están exigiendo que acepten protección.

El auto que habría sido utilizado en el atentado de Suárez fue incinerado horas después. EXPRESO

La fiscal Salazar habló con César Suárez horas antes de su asesinato

En entrevista con NTN24, la fiscal Diana Salazar reveló que habló con el fiscal Cesar Suárez la mañana del 17 de enero de 2024, horas antes de que fuera asesinado a tiros en la av. del Bombero, en Guayaquil.

"El día que matan a César, en la mañana, había hablado pro teléfono con él, porque era uno de los fiscales que tenía los casos de crimen organizado y estábamos coordinando un tema reservado. Ese era el nivel de coordinación y confianza (...)", sostuvo la fiscal.

Pese a que habló hora antes con el fiscal Suárez, Salazar indicó que, "lastimosamente, él no supo transmitir algún nivel de preocupación o riesgo en el que estaba... porque tenía esa posibilidad de, a través de un mensaje, contarme todo lo que pasaba (...)".

