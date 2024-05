Salazar: "Tienen miedo que se demuestre el narcotráfico en la política"

La Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, en una entrevista con Fernando Del Rincón en CNN, dio más detalles de lo ocurrido en su comparecencia ante la comisión de fiscalización, cuando fue citada el último lunes.

(Le puede interesar también: Diana Salazar: Nuevo pedido de juicio político no tiene sustento)

La emboscada a la fiscal pasa factura a Pamela Aguirre Leer más

Ahí mencionó que un día antes, los equipos de coordinación de la mesa legislativa insistieron más de lo normal para confirmar su asistencia. También enfatizó que se trataba de una comparecencia presencial, por lo tanto, no había necesidad de compartir un enlace para recibir de forma telemática al prófugo de la justicia, Ronny Aleaga.

RELACIONADAS Correísmo presenta otro juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Además, señaló que el objetivo de los legisladores del correísmo era garantizar la impunidad y contaminar el proceso, ya que la legislatura ecuatoriana no permite ni sanciona este tipo de acciones. "Si caía en esta emboscada, el día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa (Metástasis) porque hubo este contacto fuera de la audiencia... Buscan la impunidad, porque a eso han estado acostumbrados y nosotros no lo estamos permitiendo"

"Es parte de las estructuras criminales actuar así, con sorpresa, sobre todo cometiendo delitos... Le vamos a pedir a la presidenta de la comisión que informe quién hizo el enlace, si era una reunión presencial. No nos prestamos para este espectáculo, nosotros: los jueces y fiscales, solo hablamos con los prófugos en las audiencias"

"Los políticos no comprenden que una persona trabaje por convicción, porque realmente quiere servir al país. Siempre piensan que existe el doble juego o la doble intención. Yo soy fiscal y abogada, y así voy a terminar", dice la fiscal @DianaSalazarM2 al concluir la entrevista. pic.twitter.com/4i8NFcLvWw — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 15, 2024

La investigación contra Pamela Aguirre

Alias ‘Ruso’ sigue prestando sus servicios al correísmo Leer más

En su intervención, reveló que la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha incurrido en el posible cometimiento de dos delitos: fraude procesal y obstrucción a la justicia. El primero, por suministrar alojamiento o escondite a una persona que ha cometido un delito, y el segundo, por conocer cómo contactarlo para que participe de la sesión. Esto se debe a que debió haber una coordinación previa para que pudiera existir un intercambio de información con el fin de que se diera una especie de careo con la fiscal.

RELACIONADAS Fiscalía alista su dictamen en el caso Reconstrucción de Manabí

"Tienen miedo las organizaciones criminales, de como nosotros estamos en posibilidad de probar la inflitración del narcotráfico en la política, aquí en el Ecuador".

Salazar enfatizó que la Asamblea tiene únicamente atribuciones de control político, no en lo procesal, y que las causales para el juicio político en su contra son por temas procesales.

Durante estos cinco años no han logrado controlar a la Fiscalía, como estuvieron acostumbrados hace 10 años, para tener el control de la política en la justicia" Diana Salazar Fiscal General del Estado

"Durante estos cinco años no han logrado controlar a la Fiscalía, como estuvieron acostumbrados hace 10 años, para tener el control de la política en la justicia"

Salazar recordó que ya se solicitó información a Aguirre para los procesos correspondientes. Pero insistió en que "hay que ver más allá", porque hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de la comisión en que debía de decidir si ir a la audiencia del caso metástasis o defenderse del juicio político. "Lo que pretenden es limitar la acción de la fiscal y eso se configura como el delito de obstrucción a la justicia.

"Me acusan de no haber realizado acciones en un caso de 2016 -2017, cuando aún no era fiscal y cuando era Galo Chiriboga, del correísmo que también fue embajador y vino a cumplir los mandatos de su jefe desde el exterior" sentenció la alta funcionaria.

La amenazas de muerte contra la Fiscal Diana Salazar

Diana Salazar vs. Ronny Aleaga, una disputa legal, personal y política Leer más

La funcionaria, quien es ponente en el caso Metástasis, también se refirió a su revelación del pasado domingo, donde expuso que hay un contrato para asesinarla. Dijo que es una información que se ha venido recabando de los autores materiales y que no podía dar más detalles porque el objeto de la investigación está en curso.

RELACIONADAS Fiscalía da 48 horas a Pamela Aguirre para que informe paradero de Aleaga

"Están buscando nuestra cabeza: ya sea atentar contra nuestra vida o sacarnos del cargo, porque después ¿qué queda? El Estado no protege a los exfuncionarios. Como ya ha pasado en otros países, que es sacarlos del cargo y a partir de ahí quedan desprotegidos y cumplen su cometido

Para finalizar volvió a insistir que ella ha trabajado y su función en el país ha sido ser fiscal, no tiene aspiraciones presidenciales y que en cuanto termine su periodo no vivirá en el país.

Para más nocticias, visita el siguiente enlace...