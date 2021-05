Rosalía Arteaga: “Hay que estimular la emergencia de la sociedad civil en política”

Rosalía Arteaga fue contactada por los miembros de Forward, una organización con sede en Londres, formada por jóvenes interesados en la política. “Es la primera vez que ellos tres lo hacen y también es la primera vez para mí en una campaña totalmente digital”, confirma. Todo empezaría por un experimento para ver la aprobación de la sociedad a su postulación. No obstante, para que la candidatura se formalice hace falta, entre otras gestiones, que el Gobierno ecuatoriano la postule oficialmente.

Aunque ha recibido muestras de apoyo, al preguntarle si volverá a primera línea de la política, vuelve a descartar esa opción. “No es mi intención”. Sí asume con responsabilidad el apoyo recibido para “trabajar intensamente por el país”.

- Esta campaña para que sea candidata a la Secretaría General de la ONU, ¿no estaba planificada?

- No, no, no. Eso no lo tenía contemplado para nada. A mí me tocó de sorpresa porque, a través de Instagram, me contactó esta organización que se llama Forward. Yo no la conocía. Aunque bueno, no es extraño que me contacten de organizaciones, de universidades o de países para dar conferencias o peticiones de ese tipo a través de LinkedIn, Twitter...

- O sea que en el hipotético caso de que llegara al cargo, ¿podríamos titular que la nueva secretaria de la ONU salió de Instagram?

- (Risas) Es verdad. Me contactaron por Instagram. Eso es real. Ha sido una forma fantástica de conectarse. Hay días enteros en que no reviso mis redes sociales o que no pongo nada, pero otros sí. Por ejemplo, este fin de semana he estado superactiva. Claro, tenía que estarlo.

Es una disrupción en cómo se lleva la política. Estos jóvenes hablan de refrescar, de desafiar la forma en que se vienen haciendo las cosas Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador

- Ha recibido mucho apoyo, pero ¿cree realmente que puede llegar al cargo, teniendo en cuenta que António Guterres está perfilado para la reelección?

- Ellos habían revisado mi currículum y pensaron que era una persona idónea para este tema. Que tenía una hoja de vida limpia. También proponían a otra mujer que se llama Paula Bertol, que es una embajadora y política argentina. Querían que nosotras corriéramos en una campaña que se llevó a cabo justamente este fin de semana, en donde se produjera la confirmación de las candidaturas por parte de la sociedad civil. A mí me pareció interesante. Es una disrupción en cómo se lleva la política. Ellos hablan de refrescar, de desafiar la forma en que se vienen haciendo las cosas en Naciones Unidas, en donde además es obvio que no ha existido nunca una mujer como secretaria general en estos más de 73 años que tiene Naciones Unidas.

- ¿Pero es una candidatura real o el trasfondo de la campaña es ese otro de refrescar la política o movilizar a la sociedad civil?

- Le digo que por eso que usted ha descrito, ya valió la pena. Para mí ha sido aleccionador. Ha sido un proceso fantástico en el que nunca pensé verme envuelta y los resultados son altamente positivos, sin pensar en lo que puede venir después.

- ¿Cree que el Gobierno estudiará postularla viendo el respaldo que ha recibido en redes?

- No lo sé. Yo creo que habrá que preguntarle al Gobierno. Es una decisión del presidente actual y de su canciller. Pero sé que hay muchos respaldos, incluso de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea.

Arteaga anunció este miércoles que pidió al Gobierno de Moreno que no formalice su nominación. “Creo que es mejor mantener esta candidatura simbólica, de apertura hacia lo que significa la sociedad civil para llegar a poner sus candidatos”, explicó en una conferencia de prensa remota, según recoge la agencia Efe.