Los Ríos: Balacera dejó a 10 fallecidos en Quevedo y Buena Fe

El ambiente en la denominada Ciudad del Rio como se lo conoce a Quevedo es completamente tenso. En el sector Galo Plaza de la parroquia 24 de Mayo se evidencia un hermetismo total en el vecindario y muchos solo se atreven a mirar desde las ventanas.

Esto tras el nefasto ataque ocurrido a las 15:00 de este miércoles 4 de octubre que dejó como resultado total a cinco personas fallecidas. Uno de los hechos más violentos suscitados en estos últimos meses.

Los cinco fallecidos se registraron en dos eventos en la misma zona en la cual los gatilleros parece que quisieron hacer un barrido con todos los que estaban en el lugar.

Testigos del hecho indicaron que todo fue como una película de muerte ya que varios sujetos en motos hicieron la redada, sacaron sus armas de fuego y fueron directamente contra las personas que estaban dentro del taller.

Los tres primeros fallecidos fueron identificados por la Policía como: Joseth Carriel Álava de 24 años, quien según agentes policiales tenía antecedente por robo en el ano 2019. El otro es Félix Zambrano Bravo de 30 años y Luis Eduardo Palma Villavicencio de 33 anos quienes no registras procesos judiciales.

La escena fue devastadora ya que el ataque fue al interior de una mecánica donde estaban las víctimas. Carriel y Zambrano quedaron sin signos vitales adentro del lugar mientras que Palma quiso luchar por su vida y fue llevado hasta una casa de salud donde minutos más tarde se comprobó su muerte.

El ambiente fue conmovedor. Una persona vestida de militar llego al sitio y vio que Joseth Carriel estaba sin vida por lo que no le quedo de otra que inclinarse, llorar y resignarse tras la pérdida de su ser querido. En la zona lo identificaban como padre de la víctima, sin embargo, este no quiso referirse al tema y solo se retiró del lugar para poder realizar los trámites correspondiente para la autopsia.

La Policía demoró unos 45 minutos en realizar el respectivo levantamiento de los cadáveres y además de los indicios correspondientes para poder levantar información.

Pero la muerte al parecer no se había saciado y tras unos cuantos minutos luego del retiro de los uniformados se volvió a vivir una escena de terror.

A tan solo unos cuantos metros del primer ataque, los antisociales volvieron a llegar y aprovecharon que no había Policías para sacar sus armas y disparar a los que estaban en una vivienda.

El resultado fue el fallecimiento de Modesto Sánchez de 50 años y de Arelis Nivela Morante de 36 quienes al parecer no pudieron salir corriendo y fueron alcanzados por las balas. Uno de los testigos indico que la joven era estudiante universitaria y que no debieron asesinarla de por gusto ya que no tenía nada que ver con los gatilleros además de don modesto quien era una persona que no tenía problemas con nadie, sin embargo, eso no les importo a los pistoleros y lo terminaron asesinando. Otras dos personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital Sagrado Corazón de Jesús done pudieron ser estabilizadas.

OTROS ATAQUES

Pero no todo quedo allí. La Policía fue alertada que a eso de las 21:00 se armó una fuerte balacera en la cooperativa 20 de Febrero donde antisociales atentaron contra la vida de Alexander Preciado Bazurto de 25 anos.

Tras el ataque, el joven fue llevado hasta el hospital del IESS donde no pudo soportar las heridas y se comprobó su fallecimiento.

Luego de media hora, en la calle Rosita Paredes en la parroquia Venus del Rio Quevedo Se registro otra muerte.

Según la Policía con armas de fuego tipo fusil y 9 milímetros, sujetos acabaron con la vida de Luis Verdezoto de 36 años.

Familiares no podían creer lo acontecido debido a que decían que había salido a ver su novia y de regreso a casa lo balearon.

La Policía en Quevedo no se ha manifestado ante el tema y solo refirió que se realizan las respectivas investigaciones ya que todo se debería por algún ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

EN BUENA FE HUBO TERROR

Con varios impactos de bala, sujetos acabaron con la vida de Juan Panchana Aragundi de 38 años.

A eso de las 20:45 la Policía fue alertada de la balacera en el sector El Rocío en la que testigos indicaron que varios sujetos en motocicleta acabaron con la vida de esta persona. Los agentes indicaron que no tenía antecedentes delictivos, pero al parecer habría sido amenazado por grupos delincuenciales.

En el sector Nuevo Buena Fe, a eso de las 23:45 fue abandonado un joven de unos 25 anos que tenía las manos amarradas y la cabeza cubierta con cinta de embalaje. No tenía identificación.

A eso de la 01:00 de la madrugada se registró otro acontecimiento en la vía al Puerto Bajaña en el sector Nuevo Buena Fe.

Una persona que no ha sido identificada fue encontrada sin vida. La Policía al llegar al sitio pudo ver que tenía la cabeza cubierta con cinta de embalaje y atados las manos y los pies. Entre las primeras hipótesis este habría sido abandonado en el lugar por varios sujetos en motocicleta.

