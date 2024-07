Ricardo Morales: “Terna de la Judicatura se conformará sin presión”

Ricardo Morales Vela quedó en el sexto puesto de los postulantes con mejor puntaje en el concurso para designar al Defensor Público, tras la renuncia de Daniel Frías y la descalificación de los demás aspirantes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó, pese a que no aprobó el informe final de la comisión ciudadana de selección.

(Lea también: CPCCS eligió a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura)

Xavier Muñoz: La Asamblea aprueba la censura al exvocal de la Judicatura Leer más

El nuevo defensor público fue posesionado a inicios de mes por la Asamblea Nacional. Su rol tomó relevancia porque tendrá un representante en el Consejo de la Judicatura, para lo cual remitirá una terna.

¿Cómo recibió la Defensoría Pública?

Al llegar pedí informes sobre los temas administrativos para saber cómo estaba la institución. La idea es fortalecer la accesibilidad a la Justicia, la lucha contra la corrupción, la capacitación con Escuela Defensorial y la creación de Instituto de Altos Estudios Jurídicos para que haya una proyección de especialidad en el sector de justicia.

¿Cuáles serán los objetivos durante su gestión?

Fortalecer la institucionalidad de la Defensoría Pública, recordemos que es la contraparte de la Fiscalía en un proceso penal. Es importante dar un servicio de calidad y cercanía a la ciudadanía, que promueva sus derechos en distintas áreas, laboral, penal, etc., porque no llega a zonas rurales.

CNEL anuncia cortes de luz en siete provincias para este martes 9 de julio Leer más

Respecto a la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, desde la Defensoría Pública, ¿enviará la terna?

En principio, no tenemos compromiso con nadie. He llegado luego de un concurso largo, donde ha primado la probidad. Nuestra misión, como la de cinco instituciones que nombran a los otros vocales, es dotar de perfiles técnico jurídicos, los mejores hombres y mujeres, que puedan tener un perfil con conocimiento de gerencia administrativa, de Función Judicial, porque su trabajo está concerniente al organismo que es el ente rector, de gobierno y de control judicial, que es el Consejo de la Judicatura.

Nuestra responsabilidad es nombrar esa terna, que debe estar conformada sin ningún compromiso político ni de presión de ninguna naturaleza, de los mejores con perfil adecuado, probidad y ética pública.

RELACIONADAS Los números en la Asamblea Nacional favorecen a Wilman Terán

Menciona la “probidad”, pero hay sombras alrededor de su figura por haber trabajado con el correísmo, con Gustavo Jalkh.

He sido un funcionario de 28 años en el sector justicia. He trabajado con personas de diferentes tendencias políticas. Me inicié con un profesor que fue parte de la Corte Suprema que era de izquierda, trabajé con Carlos Riofrío Coral, de derecha, luego con José Vicente Troya. He trabajado con hombres íntegros con diversas tendencias políticas, con varios gobiernos, en instituciones del Estado, pero eso ha sido por mi perfil técnico-jurídico. Fui subsecretario del SNAI.

En la Escuela Judicial, que es famosa una foto con el doctor Jalkh, en donde trabajamos, establecimos convenios con la Escuela Judicial de Francia. Fue importante para la formación de los jueces. Laboré en el Gobierno anterior como asesor de la Secretaría de DD.HH. Formé parte de la Comisión de Pacificación como delegado y concluimos la política penitenciaria. Allí renuncié por delicadeza. El trabajo dignifica y honra.

Henry Kronfle responderá a las acusaciones de Daniel Noboa en enlace radial Leer más

Pero la Fiscalía también halló nexos de personas de esa comisión con Leandro Norero.

La responsabilidad es individual. Estuve en la Comisión dos años, con Nelsa Curbelo, quien fue nominada para Nobel de la Paz, con el padre Narváez, gente que veía nuestros antecedentes. De allí, la responsabilidad de cada uno lo determinará la justicia.

¿Cómo se quita el peso de haber sido elegido en medio de un proceso entorpecido, con muchos cuestionamientos?

Lo fundamental es que cumplimos el proceso largo, conflictivo, pero llego por probidad, transparencia. No tengo compromisos con nadie, el país puede estar seguro que mi trabajo será técnico-jurídico.

El vocal de la Defensoría, Juan José Morillo, fue removido por presunto tráfico de influencias. ¿Cómo garantizará usted la probidad de su terna?

Con los mejores hombres y mujeres, que tengan el mejor perfil técnico y que su ética particular sea transparente.

¿Tiene los nombres?

Estamos recién iniciando la gestión, analizando la parte administrativa y misional para cumplir con el plan estratégico.

Merck Benavides reemplazó a Morillo. ¿Lo dejará en el cargo, lo cambiará?

Nos hemos reunido con él, con los vocales de la Judicatura, incluso con la Fiscalía y Contraloría, porque transformar la administración de justicia es un objetivo de todos.

CNE abre convocatoria para concurso del Consejo de Educación Superior Leer más

¿De qué habló con ellos?

De temas en común de administración de justicia y de capacitación de jueces, fiscales, defensores, de trabajar en conjunto.

¿Cómo ve el trabajo de la Judicatura de Wilman Terán y de la de Álvaro Román?

Creo que el Dr. Román, que lo conozco de muchísimos años, tiene una imagen diferente al Consejo anterior. Ahora inicio mi gestión y tendremos la predisposición para fortalecer y lograr la transformación del sistema de justicia.

¿Ha pensado en ratificar a Benavides en la terna?

El análisis se hará en el momento oportuno.

¿Cuándo tendrá una terna preliminar?

Cuando se dé la convocatoria, analizaremos ese tema.