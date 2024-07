Henry Kronfle responderá a las acusaciones de Daniel Noboa en enlace radial

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (i), acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (c), sale tras presentar su primer informe a la nación, este viernes en Quito (Ecuador).

Ya le contestó en TikTok, ahora lo hará en las radios. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, solicitó a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) el mismo espacio concedido al presidente Daniel Noboa, la mañana de este lunes 8 de julio, para responder a las acusaciones del primer mandatario.

Correa responde a Noboa: "Está realmente enfermo. ¿Consumo de substancias?" Leer más

Noboa señaló a Kronfle de seguir una agenda política que busca "impunidad" y de obstaculizar su gestión. Además, aprovechó su intervención de hoy para arremeter -una vez más- en contra del Legislativo, al decir que está "fregando todos los santos días".

Se conoce que AER accedió al pedido del titular de la Asamblea y que la transmisión dará inicio a las 07:30 de este martes 9 de julio. La radio matriz será Radio Forever.

Henry Kronfle respondió a Daniel Noboa en una rueda de prensa

El presidente de la Asamblea negó que exista una agenda de impunidad en relación a Wilman Terán y recordó que hoy se aprobó que continúe el juicio en el Pleno. RENÉ FRAGA.

Movimiento Amigo descarta candidatura presidencial de Bolívar Armijos Leer más

El presidente del Parlamento dio una rueda de prensa, este lunes 8 de julio, en la que no solo desmintió, una a una, las "mentiras" del presidente Daniel Noboa, también habló de "bullying político" por parte del Gobierno Nacional, debido a los videos en el que se lo acusa de promover el juicio político contra la canciller de Noboa, Gabriela Sommerfeld. "Es absolutamente falso, Henry Kronfle no respaldó dicho juicio político. Aquí están las firmas de quienes presentaron el juicio", declaró mientras mostraba un documento.

Según Kronfle, los juicios políticos contra los exministros de Lasso fueron presentados por la bancada de ADN justo después de la incursión en la Embajada de México, con la intención de retrasar cualquier proceso de fiscalización sobre sus funcionarios.

“Vamos a pedir una modificación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que si entran juicios a ministros actuales, tengan prioridad sobre juicios de ministros anteriores”, anticipó Kronfle.

También dijo que “desnaturalizar los juicios políticos poniendo juicios políticos a diestra y siniestra para que no se fiscalicen a los ministros del Gobierno de turno es justamente lo que no debe pasar en el país, es una patente de corso para que los ministros hagan lo que se les dé la gana, sabiendo que cuando les llegue su momento ya no estarán en funciones”, criticó.

Kronfle también respondió con un 'tiktok'

Luego de que el presidente Daniel Noboa acusara al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, de seguir una agenda política que busca "impunidad" y de obstaculizar su gestión, Kronfle respondió con un video en redes sociales al estilo de Carondelet, mostrando que no solo Noboa utiliza videos para informar a sus mandantes sobre su gestión.

RELACIONADAS Comisión Anticorrupción responde a Noboa y tilda sus declaraciones como maliciosas

"Señor presidente, el Gobierno se ha pronunciado de nuevo", se escucha en los primeros segundos del video grabado en el despacho de Kronfle. Él responde brevemente mientras firma unos documentos sobre su escritorio: "No tengo tiempo para mentiras, estoy trabajando".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ