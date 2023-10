Con retrasos, da inicio la jornada electoral en el colegio Ileana Espinel

La jornada electoral en la unidad educativa Ileana Espinel Cedeño no tuvo un inicio puntual, el reloj marcó las 07:00 y los votantes no pudieron ingresar en ese momento a sufragar, pues aún faltaban miembros de mesa. No fue hasta las 07:32 que los votantes pudieron ejercer su derecho al voto.

Elecciones 2023: La segunda vuelta empezó en el recinto más grande de Guayaquil Leer más

En este punto, donde tiene previsto arribar a las 09:15 el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pudo observar un gran número de militares y agentes de la policía patrullando los alrededores del plantel; quienes además estaban equipados con armas largas.

Los uniformados que se encuentran al ingreso del colegio, revisaban las maletas e inspeccionaban a cada persona que ingresaba al recinto.

Los ciudadanos que arribaron al punto temprano, como Kevin Martínez, quien llegó a las 06:30, relata que las tres últimas votaciones siempre han sido lo mismo.

“De nada sirve quejarse que comiencen tarde, ya que esto ocurre en todo Guayaquil. Vengo temprano para irme pronto y no tener que exponerme más tarde a que me roben”, comenta Martínez.

Y al igual que él, más votantes reclamaban por el inicio tardío, que no se dio hasta media hora después de las 07:00.

“Es una falta de respeto toda esta espera, para colmo me toca venir con mi bebé porque ningún familiar la puede cuidar, así que es doble esfuerzo para mí todo esto”, reclama Moraima Ochoa.

Para mantenerte informado con contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO