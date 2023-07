Cuarenta y ocho horas después, fueron rescatados los 15 guías penitenciarios y dos funcionarios administrativos que se encontraban retenidos en uno de los pabellones del Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas, como parte del amotinamiento iniciado por los reos. El rescate fue posible gracias a la intervención de la Policía, las Fuerzas Armadas y personal del SNAI.

La retención de los guías y funcionarios fue una respuesta de los reclusos al estado de excepción decretado por el Gobierno para controlar los desmanes suscitados en varios centros carcelarios del país.

No hay tregua. Es una entrega voluntaria que han hecho los privados de la libertad. Guillermo Rodríguez,

director general del SNAI

En total, según el SNAI, 137 funcionarios penitenciarios habían sido retenidos en cárceles de Napo, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi, El Oro y Esmeraldas.

Fausto Buenaño Castillo, comandante de la Zona Especial Esmeraldas, reportó que la operación de liberación de los funcionarios se realizó sin inconvenientes y con la colaboración de quienes los tenían retenidos. “Los guías salieron con buen estado de salud, sin embargo fueron valorados por personal de la Cruz Roja. Ahora están a buen recaudo”, dijo Buenaño.

Carlos (nombre protegido), uno de los guías retenidos, le confirmó a EXPRESO que los reos los mantuvieron en las celdas amenazados e incomunicados. Sin embargo, no les causaron daño físico. “Fueron momentos de mucha angustia porque no sabíamos lo que estaba pasando afuera. Llegaba información de atentados y más cosas en la ciudad. No tengo palabras para describirlo, fue desesperante”, relató el guía, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

El grupo de 17 funcionarios fue liberado de una cárcel en la ciudad de Esmeraldas, en la coste norte continental de Ecuador, que el martes 25 de julio de 2023 vivió una caótica jornada por disturbios en la prisión y acciones violentas en las calles a manos de bandas de delincuencia organizada.

Según información policial, la cárcel de Esmeraldas tiene una fuerte presencia de miembros de la banda organizada Los Tiguerones, uno de los grupos ligados a los incidentes en otras cárceles. Ellos están enfrentados a Los Lobos tras la ruptura que tuvieron en junio pasado y que al parecer habría terminado tras un acuerdo entre bandas para acabar con los asesinatos, robos y extorsiones.

OPERATIVOS. Tras los incidentes que se presentaron la noche del miércoles 26 de julio de 2023 en Esmeraldas, la policía ejecutó operativos en al menos cinco sitios.

Una fuente cercana al centro carcelario le aseguró a EXPRESO que el director, Iván Toledo, jugó un rol fundamental en el restablecimiento de la paz en el penal y en la posterior liberación de los guías y ayudantes administrativos.

El director general del SNAI, Guillermo Rodríguez, dijo que no existe ninguna tregua con las bandas delincuenciales y que ningún funcionario está autorizado a dialogar con delincuentes. Esto a pesar de que el director de la cárcel de Esmeraldas aparece en un video junto a miembros de Los Tiguerones.

Aunque la ciudad de Esmeraldas está retornando de a poco a la normalidad después del incidente del pasado martes, la noche del miércoles 26 de julio de 2023 se registró un enfrentamiento a bala entre militares y antisociales que pretendían asaltar en el centro de la ciudad.

La balacera empezó a la altura del parque infantil y se extendió hasta la zona denominada El Arenal, en las riberas del río Esmeraldas, donde se refugiaron los antisociales.