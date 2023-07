Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de 31 privados de libertad y 14 heridos en la Penitenciaría del Litoral, tras cuatro días de fuego cruzado, fuertes detonaciones y que el Gobierno nacional anunció el supuesto control de la cárcel; se dispararon las llamadas de emergencia en la provincia de Esmeraldas y en la ciudad de Guayaquil por los hechos terroristas dados.

Hasta el cierre de esta edición se contabilizó más de 15 atentados (revisar gráfico) que incluyó la quema de un autobús público con pasajeros en su interior y la detonación de un explosivo en los exteriores de un local comercial en la ciudad de Guayaquil.

El experto en seguridad Daniel Pontón insiste en que el caos generado en las ciudades es parte de un libreto que se emiten las organizaciones delictivas para enfatizar o tratar de demostrar quién es que verdaderamente tiene el poder o de lo que le puede pasar a alguien en caso de que se vaya contra el sistema.

“Claramente hay un tema organizado, planificado, los ataques dados en los últimos meses al país son sistemáticos... El Gobierno no ha atinado, el tema carcelario es reiterativo, por más de que creen protocolos no hay cambios en nada. Sigue siendo la misma pata coja de la inteligencia, no tiene ni una sola capacidad de anticipación de todo lo que puede ocurrir a pesar que es una situación que se repite desde hace dos años”.

Hasta el cierre de esta edición se informó que se han liberado a 120 de 137 guías penitenciarios secuestrados en las cárceles.

Pontón enfatiza además, que es necesario investigar lo que ocurre y quién está detrás de estos atentados registrados. Para al menos así, delinear estrategias a implementar.

Por su parte el abogado penalista, Pablo Encalada, expone que lo dado durante la mañana y tarde del martes 25 de julio se reflejó “que los criminales se sienten en la libertad de someternos al terror” y todo es organizado desde las cárceles del país.

“Estamos conscientes de que el Gobierno ha sido incapaz de responder ante el incremento de la criminalidad, pero creo que la reacción de los dos decretos dados me parece que son necesarios... Creo que deben de dictarse cada vez que sean necesarios, no es que vamos a tener seguridad con el estado de excepción es que vamos a tener la herramienta jurídica que permite atribuciones que en situaciones normales no las tendría”.

Encalada llama a las autoridades a que se ejecuten las acciones correspondientes como el que los militares entren a las prisiones a tomar el control de las cárceles. “O sea vemos acciones, no sabemos si ya tienen el control... Pero los actos terroristas que vimos en Guayaquil y Esmeraldas es obvio que tienen una relación directa con la criminalidad que provienen de las cárceles, porque esos lugares son los cuarteles de las acciones delincuenciales”.

Diario EXPRESO consultó al ministro del Interior, Juan Zapata, si es que el Gobierno tenía la previsión sobre la posible generación de hechos violentos tras la nueva masacre carcelaria y hasta el cierre de esta edición no hubo contestación al pedido. Tampoco se informó sobre el número total de atentados dados en el territorio nacional.

Al tiempo que varios centros de estudios superiores de Guayaquil optaron por suspender la presencialidad de las clases desde las 17:00 y dijeron que “se normalizarán las actividades académicas presenciales a partir del jueves 27 de julio”, la medida se divulgó en redes sociales.

Agustín Intriago fue despedido

En el camposanto Jardines del Edén de la ciudad de Manta se realizó el sepelio del exalcalde de Manta Agustín Intriago. El lugar quedó corto por la gran cantidad de ciudadanos que acudieron a acompañar a familiares y amigos de la autoridad asesinada al estilo sicariato el pasado 23 de julio. Mercedes Guerrero, una de las comerciantes, recordó al alcalde por haber apoyado a los emprendimientos y pese a no poder despedirlo en el interior del cementerio, dijo sentirse agradecida por todo.