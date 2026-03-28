Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Imagen referencial. Operativo contra redes de trata en Ecuador se realizó con coordinación internacional.
Imagen referencial. Operativo contra redes de trata en Ecuador se realizó con coordinación internacional.CANVA

Rescatan en Ecuador a colombiana víctima de trata sexual

La Policía rescató en Los Ríos a una colombiana víctima de trata con fines sexuales durante el operativo Fénix 0154

La Policía Nacional rescató a una ciudadana colombiana, víctima de trata de personas con fines sexuales en la provincia tropical de Los Ríos, informó este sábado 28 de marzo el Ministerio del Interior.

Señaló que, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), la Policía ejecutó el operativo 'Fénix 0154', en el que rescató a la mujer "quien era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual".

Basura en Quevedo

Quejas en Quevedo por la acumulación de basura en las calles

Leer más

Te invitamos a leer | Policía ejecuta operativo en Calderón y captura a 7 implicados en extorsión

En el operativo también se capturó a un individuo ecuatoriano presuntamente implicado.

Coordinación internacional fue clave en el operativo en Ecuador

La intervención se realizó en coordinación internacional con autoridades de Colombia y con apoyo de organismos especializados, precisó antes de anotar que la víctima habría sido captada mediante redes sociales y trasladada bajo engaños al país, "donde era retenida contra su voluntad y sometida a consumo de sustancias ilícitas para facilitar su explotación".

RELACIONADAS

Toque de queda en Los Ríos y otras provincias por seguridad

La provincia de Los Ríos está desde el pasado 15 de marzo bajo toque de queda nocturno con el fin de combatir las estructuras criminales y afectar a la economía delincuencial.

Además de Los Ríos, la medida -cuya última jornada tendrá lugar el 29 de marzo desde las 23:00 hora local hasta las 05:00 hora local del 30 de marzo- rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Persecución en Sauces 6: delincuentes vuelcan vehículo al huir de la Policía

  2. Rescatan en Ecuador a colombiana víctima de trata sexual

  3. MLS quiere competir con Europa tras el Mundial 2026

  4. Mundial 2026: México prueba su capacidad entre violencia y fútbol

  5. Caso Villacís: ¿un fallo puede ser "inejecutable" como dice el ministro Burbano?

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  3. Luisa González responde a críticas de Paola Pabón sobre nuevo proceso electoral

  4. Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

  5. Balacera fuera de centro comercial del norte de Guayaquil deja 3 víctimas

Te recomendamos