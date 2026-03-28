Rescatan en Ecuador a colombiana víctima de trata sexual

La Policía rescató en Los Ríos a una colombiana víctima de trata con fines sexuales durante el operativo Fénix 0154

Imagen referencial. Operativo contra redes de trata en Ecuador se realizó con coordinación internacional.

La Policía Nacional rescató a una ciudadana colombiana, víctima de trata de personas con fines sexuales en la provincia tropical de Los Ríos, informó este sábado 28 de marzo el Ministerio del Interior.

Señaló que, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), la Policía ejecutó el operativo 'Fénix 0154', en el que rescató a la mujer "quien era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual".

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En el operativo también se capturó a un individuo ecuatoriano presuntamente implicado.

Coordinación internacional fue clave en el operativo en Ecuador

La intervención se realizó en coordinación internacional con autoridades de Colombia y con apoyo de organismos especializados, precisó antes de anotar que la víctima habría sido captada mediante redes sociales y trasladada bajo engaños al país, "donde era retenida contra su voluntad y sometida a consumo de sustancias ilícitas para facilitar su explotación".

✅ 𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗔𝗗𝗔 𝗩Í𝗖𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗬 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗛𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗢 𝗦𝗢𝗦𝗣𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗥Í𝗢𝗦



📍Vinces | La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de… pic.twitter.com/sXavHdeDku — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) March 28, 2026

Toque de queda en Los Ríos y otras provincias por seguridad

La provincia de Los Ríos está desde el pasado 15 de marzo bajo toque de queda nocturno con el fin de combatir las estructuras criminales y afectar a la economía delincuencial.

Además de Los Ríos, la medida -cuya última jornada tendrá lugar el 29 de marzo desde las 23:00 hora local hasta las 05:00 hora local del 30 de marzo- rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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