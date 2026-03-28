Rescatan en Ecuador a colombiana víctima de trata sexual
La Policía rescató en Los Ríos a una colombiana víctima de trata con fines sexuales durante el operativo Fénix 0154
La Policía Nacional rescató a una ciudadana colombiana, víctima de trata de personas con fines sexuales en la provincia tropical de Los Ríos, informó este sábado 28 de marzo el Ministerio del Interior.
Señaló que, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), la Policía ejecutó el operativo 'Fénix 0154', en el que rescató a la mujer "quien era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual".
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En el operativo también se capturó a un individuo ecuatoriano presuntamente implicado.
Coordinación internacional fue clave en el operativo en Ecuador
La intervención se realizó en coordinación internacional con autoridades de Colombia y con apoyo de organismos especializados, precisó antes de anotar que la víctima habría sido captada mediante redes sociales y trasladada bajo engaños al país, "donde era retenida contra su voluntad y sometida a consumo de sustancias ilícitas para facilitar su explotación".
✅ 𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗔𝗗𝗔 𝗩Í𝗖𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗬 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗛𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗢 𝗦𝗢𝗦𝗣𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗥Í𝗢𝗦— Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) March 28, 2026
📍Vinces | La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de… pic.twitter.com/sXavHdeDku
Toque de queda en Los Ríos y otras provincias por seguridad
La provincia de Los Ríos está desde el pasado 15 de marzo bajo toque de queda nocturno con el fin de combatir las estructuras criminales y afectar a la economía delincuencial.
Además de Los Ríos, la medida -cuya última jornada tendrá lugar el 29 de marzo desde las 23:00 hora local hasta las 05:00 hora local del 30 de marzo- rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
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