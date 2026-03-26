Quejas en Quevedo por la acumulación de basura en las calles

Montículos con desechos se evidencian en varias vías y aceras de esta ciudad de Los Ríos

La acumulación de basura se ha convertido en un problema persistente en varias parroquias de Quevedo. En sectores como El Guayacán, la situación se ha agravado en los últimos días, generando malestar entre los habitantes por la irregularidad en la recolección y por la falta de corresponsabilidad de algunos vecinos.

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En la segunda etapa de esta parroquia, los residuos permanecen en las calles por horas e incluso días. “Ya no se aguanta el olor, tenemos que vivir con las ventanas cerradas”, relata una moradora, mientras intenta persuadir a otros residentes de no dejar los desperdicios a la intemperie.

Lo que antes era una molestia ocasional hoy representa un riesgo sanitario. La basura acumulada atrae moscas, roedores y otras plagas. “Aquí hay niños y adultos mayores, esto es un foco de enfermedades”, advierte Oleida Mendoza, quien pide una intervención urgente.

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¿Por qué hay basura acumulada durante días en Quevedo?

Frente a las denuncias, el alcalde de Quevedo, Alexis Matute, atribuyó el colapso parcial del servicio a las restricciones de movilidad por el toque de queda, vigente entre las 23:00 y las 05:00.

Según explicó, esto ha impedido los recorridos nocturnos habituales y obliga al personal a operar desde la madrugada en condiciones limitadas.

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El burgomaestre señaló que los equipos municipales están haciendo “malabares” para cubrir el servicio desde las 05:00, aunque reconoció que el esfuerzo resulta insuficiente frente al volumen de desechos que se genera a diario.

Ante este escenario, el funcionario informó que se han enviado oficios a distintas autoridades del Estado para coordinar acciones que permitan normalizar el servicio.

“Necesitamos salvoconductos para que nuestros trabajadores puedan cumplir su labor sin ser detenidos durante los operativos”, enfatizó.

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