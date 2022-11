La comisión técnica encargada de la selección del representante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el Consejo de la Judicatura pidió este 8 de noviembre de 2022 al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que disponga la entrega de información que permita verificar los requisitos de dos de los integrantes de la terna.

Esto, porque los postulantes Marco Antonio Tello Sarmiento y Andrés Esteban Mogrovejo Abad no incluyeron cierta documentación para verificar si no incurren en prohibiciones. Especialmente, no haber sido designados antes por el CPCCS para ocupar y ejercer funciones en la Judicatura.

En tanto que Blanca Alexandra Vallejo Bazante, que es la segunda de la terna, sí cumple con todos los requisitos hasta este momento.

El pleno del CPCCS aprobó el pedido. Su presidente, Hernán Ulloa, dijo que con la experiencia de procesos anteriores lo mejor es revisar cada uno de los requisitos de los postulantes, sin que eso signifique coartar su derecho de participación.

La consejera Sofía Almeida dejó entrever que este pedido se lo hace casi tres semanas más tarde de que el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, entregara la terna y que aprobar la resolución únicamente provocará una dilación en la designación del vocal de la Judicatura que, además, se convertirá en su presidente.

Según la funcionaria, el secretario del CPCCS podía verificar ese mismo momento si los postulantes cumplen o no con las prohibiciones. Eso fue refutado por los consejeros de mayoría que explicaron que se trataba de un trámite oficial que requiere aprobar la moción.