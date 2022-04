A través de un tuit, el Ministro de Defensa, Luis Hernández, dio a conocer su decisión de renunciar al al Gabinete del presidente Guillermo Lasso. En su carta enviada al primer mandatario no explica las razones por la que deja estar cartera de Estado, pero sostiene que “he cumplido en estos seis con las políticas impuestas por su digno Gobierno, con entrega y por el camino que he creído es el correcto para llevar las fuerzas armadas, al servicio de los más altos intereses del país”.

Está tarde presenté mi renuncia como ministro de Defensa Nacional al Presidente Constitucional de la Repúbica @LassoGuillermo, agradezco la confianza y le deseo lo mejor para su Gobierno y al País. pic.twitter.com/Ge0Ym9nOjP — Grab. (S.P.) Luis Bolívar Hernández P. (@GrabHernandez) April 26, 2022

Hernández asumió el cargo el 18 de octubre del 2021 tras la dimisión del entonces ministro Fernando Donoso.

Se conoce, extraoficialmente, que el nuevo ministro de Defensa será el general Luis Lara Jaramillo, quien se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se prevé el Presidente Lasso firme el Decreto Ejecutivo.

El general Lara tiene una trayectoria académica en investigación criminal y ha desempeñado cargos como: Comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Coordinador Nacional del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Jefe de homicidios de Quito y Guayaquil, entre otros.