PLENO CPCCS AGOSTO
El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni.ARCHIVO: CPCCS

Renovación Judicatura: nueva integrante de terna de la Asamblea pasa a impugnación

Laura Flores fue designada por la Asamblea para completar su terna, luego de la renuncia de María Emilia Grijalva Reyes

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció el informe de revisión de admisibilidad de Laura Flores, nueva integrante de la terna de la Asamblea Nacional para el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura.

Según conoció el Pleno en sesión, el informe de admisibilidad determinó que Flores no está incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para participar de la renovación de la Judicatura, por lo que recomendaba que se apruebe el informe y se pase a la fase de escrutinio público.

Flores fue designada en la terna de la Asamblea Nacional, luego de que María Emilia Grijalva Reyes presentara su renuncia irrevocable a integrar la lista y participar en el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura.

Laura Flores pasará a escrutinio público e impugnación ciudadana

Tras conocer el informe, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el mismo y dispuso la elaboración de un proyecto de convocatoria para la fase se escrutinio público e impugnación ciudadana del perfil de Laura Flores.

PLENO CPCCS

"No es aislado, es un patrón": renuncia de postulante a la Judicatura altera al CPCCS

Le puede interesar: Juicio político a Gonzalo Albán: un adefesio que ni los interpelantes se lo creen

Esta es una etapa que el resto de perfiles enviados por las otras funciones del Estado ya pasaron en medio de polémica, pues varios consejeros cuestionaron que la comisión técnica del proceso se tomó atribuciones para descartar señalamientos ciudadanos.

CPCCS defiende la transparencia del proceso

Durante la votación, la consejera Johanna Verdezoto rechazó los cuestionamientos de diversos actores al proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Además, ratificó que el proceso está siendo manejado con transparencia.

Le puede interesar: Concurso para Fiscal: Solo el Ejecutivo ha enviado al CPCCS delegados a Comisión

"Buscan detener un proceso necesario para el país. No podemos permitir que la incertidumbre o los intereses particulares pretendan frenar la demanda legitima de tener un sistema de justicia independiente y confiable", dijo la consejera.

