Asamblea designa a Laura Flores para completar la terna a la Judicatura

El Legislativo nominó a Flores para reemplazar a María Emilia Grijalva en la terna para la renovación de la Judicatura

La Asamblea Nacional designó a Laura Flores como su nominada para completar la terna del Consejo de la Judicatura.

El Pleno de la Asamblea Nacional designó este 26 de agosto de 2025 a su secretaria relatora, Laura Vanessa Flores Arias, para completar la terna del Legislativo en el proceso para renovar el Consejo de la Judicatura (CJ).

De esta forma, Flores Arias reemplazará a la abogada María Emilia Grijalva Reyes en la terna, después de que ella renunció el pasado 21 de agosto, tras expresar su desconfianza en el concurso de selección que está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El nombre de la nueva nominada lo planteó la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia (ADN), en cumplimiento del pedido de Participación para completar la terna. Durante su intervención, dijo que Laura Flores es abogada, magíster en Derechos Humanos y cuenta con experiencia en administración pública. La postulante laboró en los ministerios de Justicia, de Deporte, Relaciones Laborales, entre otras entidades.

El Pleno aprobó la designación con 85 votos a favor y dispuso que la designación sea notificada al Consejo de Participación.

Flores deberá superar el proceso de impugnación

Luego de que el organismo conozca la resolución, la comisión calificadora deberá revisar que la candidata cumpla con los requisitos.

Posteriormente se convocará al proceso de impugnación ciudadana, antes de sumar a Flores al listado de los actuales 14 postulantes de la Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Ejecutivo y Legislativo, cuyos nominados se mantienen pese a la polémica generada por el rechazo a las objeciones presentadas.

